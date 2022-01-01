Помер адвокат з Луцька Микола Нестерук

Помер адвокат з Луцька Микола Нестерук
У Луцьку помер 36-річний адвокат Микола Нестерук.

Його друзі та знайомі публікують у соцмережі щемливі дописи зі спогадами та співчуттями.

Микола Нестерук народився на Любешівщині, навчався у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у Харкові, а згодом жив та здійснював адвокатську діяльність у Луцьку.

Відомо, що Микола Нестерук помер від ускладнень хвороби у лікувальному закладі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого!

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Теги: Микола Нестерук, адвокат, смерть
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Коментарі 1
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А ХТО ЦЕ???? помер ну помер....треба аж писати? А помирають.гинуть як тепер?!
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