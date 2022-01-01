Помер адвокат з Луцька Микола Нестерук
Сьогодні, 10:55
У Луцьку помер 36-річний адвокат Микола Нестерук.
Його друзі та знайомі публікують у соцмережі щемливі дописи зі спогадами та співчуттями.
Микола Нестерук народився на Любешівщині, навчався у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у Харкові, а згодом жив та здійснював адвокатську діяльність у Луцьку.
Відомо, що Микола Нестерук помер від ускладнень хвороби у лікувальному закладі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого!
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Його друзі та знайомі публікують у соцмережі щемливі дописи зі спогадами та співчуттями.
Микола Нестерук народився на Любешівщині, навчався у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у Харкові, а згодом жив та здійснював адвокатську діяльність у Луцьку.
Відомо, що Микола Нестерук помер від ускладнень хвороби у лікувальному закладі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого!
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Коментарі 1
А ХТО ЦЕ???? помер ну помер....треба аж писати? А помирають.гинуть як тепер?!
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