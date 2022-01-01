Помер адвокат з Луцька Микола Нестерук

Микола Нестерук.



Його друзі та знайомі публікують у соцмережі щемливі дописи зі спогадами та співчуттями.



Микола Нестерук народився на Любешівщині, навчався у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого у Харкові, а згодом жив та здійснював адвокатську діяльність у Луцьку.



Відомо, що Микола Нестерук помер від ускладнень хвороби у лікувальному закладі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого!



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