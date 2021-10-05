На Волині стартували Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 11:25
У Ковелі розпочалися Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное з нагоди Дня машинобудівника.
Про це повідомили на сайті Ковельської міської ради.
23 команди – 370 спортсменів з Чернівецької, Волинської, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Тернопільської областей приїхали у Ковель.
До присутніх звернувся міський голова Ігор Чайка, який, зокрема, сказав, що Ковель — це спортивне місто. І підтвердженням цьому є кількість різноманітних змагань, які проходять у ці дні – мотокрос, теніс, футбол, веслування на байдарках і каное, художня гімнастика.
“А веслування наше місто і надалі розвиватиме, підтримуватиме цей вид спорту. Веслувальна база на сьогодні є власністю міста, а з часом неодмінно ми її трансформуємо у сучасний спортивний об’єкт. Головне всім нам Перемоги.
Учасникам – попутного вітру та легкої води. І пам’ятайте слова, які викарбувані на медалях: “Боротися до кінця. Біль тимчасовий, а тріумф вічний”, – зазначив мер.
Запливи тривають. Тренери, спортсмени, які з’їхалися до Ковеля, високо оцінюють підготовку і проведення заходу.
За словами голови оргкомітету Володимира Троцюка, цьогоріч у перегонах беруть участь різні вікові групи: діти від 10 років та дорослі.
“Ці змагання є рекордними за кількістю учасників: “Якщо раніше було у нас 250-270 спортсменів, сьогодні на ковельській воді виборюють перемогу 370 веслувальників. Наше місто представляють дві команди — КЗ ДЮСШ імені Євгена Кондратовича та відділення філії ОСДЮШОР «Олімп». Люди заскучали за спортивною боротьбою. Всі дуже раді, що вдалось зустрітись”, – каже він.
Організатори висловлюють вдячність всім, хто долучився до проведення змагань, і запрошують вболівальників підтримати спортсменів.
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Про це повідомили на сайті Ковельської міської ради.
23 команди – 370 спортсменів з Чернівецької, Волинської, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Тернопільської областей приїхали у Ковель.
До присутніх звернувся міський голова Ігор Чайка, який, зокрема, сказав, що Ковель — це спортивне місто. І підтвердженням цьому є кількість різноманітних змагань, які проходять у ці дні – мотокрос, теніс, футбол, веслування на байдарках і каное, художня гімнастика.
“А веслування наше місто і надалі розвиватиме, підтримуватиме цей вид спорту. Веслувальна база на сьогодні є власністю міста, а з часом неодмінно ми її трансформуємо у сучасний спортивний об’єкт. Головне всім нам Перемоги.
Учасникам – попутного вітру та легкої води. І пам’ятайте слова, які викарбувані на медалях: “Боротися до кінця. Біль тимчасовий, а тріумф вічний”, – зазначив мер.
Запливи тривають. Тренери, спортсмени, які з’їхалися до Ковеля, високо оцінюють підготовку і проведення заходу.
За словами голови оргкомітету Володимира Троцюка, цьогоріч у перегонах беруть участь різні вікові групи: діти від 10 років та дорослі.
“Ці змагання є рекордними за кількістю учасників: “Якщо раніше було у нас 250-270 спортсменів, сьогодні на ковельській воді виборюють перемогу 370 веслувальників. Наше місто представляють дві команди — КЗ ДЮСШ імені Євгена Кондратовича та відділення філії ОСДЮШОР «Олімп». Люди заскучали за спортивною боротьбою. Всі дуже раді, що вдалось зустрітись”, – каже він.
Організатори висловлюють вдячність всім, хто долучився до проведення змагань, і запрошують вболівальників підтримати спортсменів.
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