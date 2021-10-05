На Волині стартували Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное





Про це



23 команди – 370 спортсменів з Чернівецької, Волинської, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Тернопільської областей приїхали у Ковель.



До присутніх звернувся міський голова Ігор Чайка, який, зокрема, сказав, що Ковель — це спортивне місто. І підтвердженням цьому є кількість різноманітних змагань, які проходять у ці дні – мотокрос, теніс, футбол, веслування на байдарках і каное, художня гімнастика.



“А веслування наше місто і надалі розвиватиме, підтримуватиме цей вид спорту. Веслувальна база на сьогодні є власністю міста, а з часом неодмінно ми її трансформуємо у сучасний спортивний об’єкт. Головне всім нам Перемоги.



Учасникам – попутного вітру та легкої води. І пам’ятайте слова, які викарбувані на медалях: “Боротися до кінця. Біль тимчасовий, а тріумф вічний”, – зазначив мер.



Запливи тривають. Тренери, спортсмени, які з’їхалися до Ковеля, високо оцінюють підготовку і проведення заходу.



За словами голови оргкомітету Володимира Троцюка, цьогоріч у перегонах беруть участь різні вікові групи: діти від 10 років та дорослі.



“Ці змагання є рекордними за кількістю учасників: “Якщо раніше було у нас 250-270 спортсменів, сьогодні на ковельській воді виборюють перемогу 370 веслувальників. Наше місто представляють дві команди — КЗ ДЮСШ імені Євгена Кондратовича та відділення філії ОСДЮШОР «Олімп». Люди заскучали за спортивною боротьбою. Всі дуже раді, що вдалось зустрітись”, – каже він.



Організатори висловлюють вдячність всім, хто долучився до проведення змагань, і запрошують вболівальників підтримати спортсменів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі розпочалися Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное з нагоди Дня машинобудівника.Про це повідомили на сайті Ковельської міської ради.23 команди – 370 спортсменів з Чернівецької, Волинської, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Тернопільської областей приїхали у Ковель.До присутніх звернувся міський голова, який, зокрема, сказав, що Ковель — це спортивне місто. І підтвердженням цьому є кількість різноманітних змагань, які проходять у ці дні – мотокрос, теніс, футбол, веслування на байдарках і каное, художня гімнастика.“А веслування наше місто і надалі розвиватиме, підтримуватиме цей вид спорту. Веслувальна база на сьогодні є власністю міста, а з часом неодмінно ми її трансформуємо у сучасний спортивний об’єкт. Головне всім нам Перемоги.Учасникам – попутного вітру та легкої води. І пам’ятайте слова, які викарбувані на медалях: “Боротися до кінця. Біль тимчасовий, а тріумф вічний”, – зазначив мер.Запливи тривають. Тренери, спортсмени, які з’їхалися до Ковеля, високо оцінюють підготовку і проведення заходу.За словами голови оргкомітету, цьогоріч у перегонах беруть участь різні вікові групи: діти від 10 років та дорослі.“Ці змагання є рекордними за кількістю учасників: “Якщо раніше було у нас 250-270 спортсменів, сьогодні на ковельській воді виборюють перемогу 370 веслувальників. Наше місто представляють дві команди — КЗ ДЮСШ імені Євгена Кондратовича та відділення філії ОСДЮШОР «Олімп». Люди заскучали за спортивною боротьбою. Всі дуже раді, що вдалось зустрітись”, – каже він.Організатори висловлюють вдячність всім, хто долучився до проведення змагань, і запрошують вболівальників підтримати спортсменів.

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