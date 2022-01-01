Влада Росії збирається закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку, – ЗМІ
Сьогодні, 13:28
Чоловікам мобілізаційного віку після так званих “референдумів” заборонять виїжджати з Росії.
Про це стало відомо “Медузі” від джерела, близького до адміністрації президента РФ Володимира Путіна, пише Суспільне.
За словами джерела, найімовірніша дата запровадження заборони — 28 вересня.
Друге джерело, теж близьке до адміністрації російського президента, каже, що це відбудеться після фейкових “референдумів”, які проводять у самопроголошених “ДНР”, “ЛНР” та на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України. Вони завершаться увечері 27 вересня.
Співрозмовник зазначив, що буде схоже на “виїзні візи”. Для виїзду з Росії чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.
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Про це стало відомо “Медузі” від джерела, близького до адміністрації президента РФ Володимира Путіна, пише Суспільне.
За словами джерела, найімовірніша дата запровадження заборони — 28 вересня.
Друге джерело, теж близьке до адміністрації російського президента, каже, що це відбудеться після фейкових “референдумів”, які проводять у самопроголошених “ДНР”, “ЛНР” та на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України. Вони завершаться увечері 27 вересня.
Співрозмовник зазначив, що буде схоже на “виїзні візи”. Для виїзду з Росії чоловікам доведеться отримувати дозвіл від військкомату.
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