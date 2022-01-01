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Сили оборони тримають на контролі кордон із Білоруссю, щоб не допустити провокацій, – Демченко

Сили оборони тримають на контролі кордон із Білоруссю, щоб не допустити провокацій, – Демченко
Державна прикордонна служба наразі не фіксує провокацій на кордоні з Білоруссю, але до цього напрямку прикута особлива увага.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає кореспондент Укрінформу.

«На даний момент, на щастя, ситуація стабільна, всі сили безпеки та оборони нашої країни контролюють лінію кордону, прикордоння, і роблять все необхідне, щоб укріпити цей напрямок, адже ми добре розуміємо, що Білорусь підтримує Росію у війні проти нашої країни», - сказав Демченко.

Водночас він підкреслив, що сили оборони ніколи не виключали і нині не виключають того, що підрозділи збройних сил Білорусі можуть зайти на територію України чи можуть створювати провокації. «Тому всі сили оборони: і прикордонники, і ЗСУ, і нацгвардійці - на своїх місцях на цьому напрямку, щоб контролювати ситуацію, не допустити провокацій і тим паче – вторгнення», - підкреслив Демченко.

Як повідомлялося у ЗМІ, російські найманці ПВК "Ліга" прибули до Мінська для підготовки провокацій на українському кордоні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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