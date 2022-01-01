ЗСУ знайшли на одній з позицій окупантів рапорти про відмову воювати. ФОТО





Про це повідомив офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко, пише



Він звернувся до тих росіян, які зараз, вільно чи не вільно, йдуть на призовні пункти, після оголошення часткової мобілізації. "Ви питаєте, де поділася хвалена "друга армія світу" і чому потрібна мобілізація. Ось одна з відповідей", - зазначив він і показав рапорти російських військових з відмовою воювати.



"Ці документи написані російськими солдатами власноруч. Їм, на відміну від багатьох їхніх товаришів, що лежать в українській землі, ще пощастило", зазначив військовий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ знайшли на одній з позицій російських окупантів рапорти про відмову воювати в Україні.Про це повідомив офіцер 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, пише УНІАН Він звернувся до тих росіян, які зараз, вільно чи не вільно, йдуть на призовні пункти, після оголошення часткової мобілізації. "Ви питаєте, де поділася хвалена "друга армія світу" і чому потрібна мобілізація. Ось одна з відповідей", - зазначив він і показав рапорти російських військових з відмовою воювати."Ці документи написані російськими солдатами власноруч. Їм, на відміну від багатьох їхніх товаришів, що лежать в українській землі, ще пощастило", зазначив військовий.

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