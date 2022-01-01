У Луцьку – ДТП: зіткнулись три автомобілі

У Луцьку – ДТП: зіткнулись три автомобілі
Сьогодні в обідню пору на перехресті вулиць Козакова та Хурсенка трапилася ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події патрульні встановили, що керманич автомобіля Seat Leon рухався по другорядній дорозі та не надав перевагу у русі автомобілю Skoda, який рухався по головній. В результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем Skoda та з автомобілем Peugeot, який зупинився на знак “Stop”.

Автомобілі отримали механічні пошкодження.

На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Водії, будьте уважними, керуючи транспортними засобами, та не нехтуйте правилами дорожнього руху.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
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