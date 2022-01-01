У Луцьку – ДТП: зіткнулись три автомобілі
Сьогодні, 16:46
Сьогодні в обідню пору на перехресті вулиць Козакова та Хурсенка трапилася ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події патрульні встановили, що керманич автомобіля Seat Leon рухався по другорядній дорозі та не надав перевагу у русі автомобілю Skoda, який рухався по головній. В результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем Skoda та з автомобілем Peugeot, який зупинився на знак “Stop”.
Автомобілі отримали механічні пошкодження.
На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Водії, будьте уважними, керуючи транспортними засобами, та не нехтуйте правилами дорожнього руху.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події патрульні встановили, що керманич автомобіля Seat Leon рухався по другорядній дорозі та не надав перевагу у русі автомобілю Skoda, який рухався по головній. В результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем Skoda та з автомобілем Peugeot, який зупинився на знак “Stop”.
Автомобілі отримали механічні пошкодження.
На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Водії, будьте уважними, керуючи транспортними засобами, та не нехтуйте правилами дорожнього руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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