У Луцьку – ДТП: зіткнулись три автомобілі

Сьогодні в обідню пору на перехресті вулиць Козакова та Хурсенка трапилася ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події патрульні встановили, що керманич автомобіля Seat Leon рухався по другорядній дорозі та не надав перевагу у русі автомобілю Skoda, який рухався по головній. В результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем Skoda та з автомобілем Peugeot, який зупинився на знак “Stop”.Автомобілі отримали механічні пошкодження.На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.Водії, будьте уважними, керуючи транспортними засобами, та не нехтуйте правилами дорожнього руху.