Командир «Азова» повернувся з полону та освідчився коханій
Сьогодні, 14:33
Після повернення з російського полону командир роти батальйону "Азов" Лев Пашко (позивний "Хорус") освідчився своїй коханій дівчині.
Про це вона повідомила у Twitter, пише УНІАН.
"Лев офіційно зробив мені пропозицію, вперше зробив його у Telegram, коли захищав Маріуполь", – написала дівчина.
Льву Пашко - 22 роки. Вступив до лав "Азова" у 2017 році, як тільки йому виповнилося 18. Військове звання – лейтенант.
"Лев – досвідчений лідер, вміло керуючий підлеглим підрозділом, успішно виконує поставлені завдання і безжально знищує ворога. Завзятістю і сміливістю він надихає побратимів на перемогу у, здавалося б, безнадійних ситуаціях", – зазначають у Національній гвардії.
Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
"Хорус" був командиром батальйону і під час прориву на "Азовсталь" провів бійців через лінію оборони противника. На завод Лев зайшов останнім, попередньо отримавши поранення. Він потрапив у полон разом з усім гарнізоном Маріуполя.
Нагадаємо, днями в Україну повернулися з російського полону 215 захисників, серед яких 124 офіцери.
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Про це вона повідомила у Twitter, пише УНІАН.
"Лев офіційно зробив мені пропозицію, вперше зробив його у Telegram, коли захищав Маріуполь", – написала дівчина.
Льву Пашко - 22 роки. Вступив до лав "Азова" у 2017 році, як тільки йому виповнилося 18. Військове звання – лейтенант.
"Лев – досвідчений лідер, вміло керуючий підлеглим підрозділом, успішно виконує поставлені завдання і безжально знищує ворога. Завзятістю і сміливістю він надихає побратимів на перемогу у, здавалося б, безнадійних ситуаціях", – зазначають у Національній гвардії.
Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.
"Хорус" був командиром батальйону і під час прориву на "Азовсталь" провів бійців через лінію оборони противника. На завод Лев зайшов останнім, попередньо отримавши поранення. Він потрапив у полон разом з усім гарнізоном Маріуполя.
Нагадаємо, днями в Україну повернулися з російського полону 215 захисників, серед яких 124 офіцери.
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