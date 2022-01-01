Командир «Азова» повернувся з полону та освідчився коханій

Лев Пашко (позивний "Хорус") освідчився своїй коханій дівчині.



Про це вона повідомила у Twitter, пише



"Лев офіційно зробив мені пропозицію, вперше зробив його у Telegram, коли захищав Маріуполь", – написала дівчина.



Льву Пашко - 22 роки. Вступив до лав "Азова" у 2017 році, як тільки йому виповнилося 18. Військове звання – лейтенант.



"Лев – досвідчений лідер, вміло керуючий підлеглим підрозділом, успішно виконує поставлені завдання і безжально знищує ворога. Завзятістю і сміливістю він надихає побратимів на перемогу у, здавалося б, безнадійних ситуаціях", – зазначають у Національній гвардії.



Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.



"Хорус" був командиром батальйону і під час прориву на "Азовсталь" провів бійців через лінію оборони противника. На завод Лев зайшов останнім, попередньо отримавши поранення. Він потрапив у полон разом з усім гарнізоном Маріуполя.



Нагадаємо,

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