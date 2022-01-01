 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Командир «Азова» повернувся з полону та освідчився коханій

Командир «Азова» повернувся з полону та освідчився коханій
Після повернення з російського полону командир роти батальйону "Азов" Лев Пашко (позивний "Хорус") освідчився своїй коханій дівчині.

Про це вона повідомила у Twitter, пише УНІАН.

"Лев офіційно зробив мені пропозицію, вперше зробив його у Telegram, коли захищав Маріуполь", – написала дівчина.

Льву Пашко - 22 роки. Вступив до лав "Азова" у 2017 році, як тільки йому виповнилося 18. Військове звання – лейтенант.

"Лев – досвідчений лідер, вміло керуючий підлеглим підрозділом, успішно виконує поставлені завдання і безжально знищує ворога. Завзятістю і сміливістю він надихає побратимів на перемогу у, здавалося б, безнадійних ситуаціях", – зазначають у Національній гвардії.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

"Хорус" був командиром батальйону і під час прориву на "Азовсталь" провів бійців через лінію оборони противника. На завод Лев зайшов останнім, попередньо отримавши поранення. Він потрапив у полон разом з усім гарнізоном Маріуполя.
Командир «Азова» повернувся з полону та освідчився коханій

Нагадаємо, днями в Україну повернулися з російського полону 215 захисників, серед яких 124 офіцери.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, освідчення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Сили оборони тримають на контролі кордон із Білоруссю, щоб не допустити провокацій, – Демченко
Сьогодні, 14:15
Влада Росії збирається закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку, – ЗМІ
Сьогодні, 13:28
Росіяни ще на початку вересня підбили підсумки «результатів» псевдореферендумів, – СБУ
Сьогодні, 12:20
ЗСУ за минулу добу ліквідували 400 окупантів і чотири літаки
Сьогодні, 10:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Командир «Азова» повернувся з полону та освідчився коханій
Сьогодні, 14:33
Сили оборони тримають на контролі кордон із Білоруссю, щоб не допустити провокацій, – Демченко
Сьогодні, 14:15
Влада Росії збирається закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку, – ЗМІ
Сьогодні, 13:28
Росіяни ще на початку вересня підбили підсумки «результатів» псевдореферендумів, – СБУ
Сьогодні, 12:20
На Волині стартували Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
Сили оборони тримають на контролі кордон із Білоруссю, щоб не допустити провокацій, – Демченко Сили оборони тримають на контролі кордон із Білоруссю, щоб не допустити провокацій, – Демченко
Сьогодні, 14:15
Влада Росії збирається закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку, – ЗМІ Влада Росії збирається закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку, – ЗМІ
Сьогодні, 13:28
Росіяни ще на початку вересня підбили підсумки «результатів» псевдореферендумів, – СБУ Росіяни ще на початку вересня підбили підсумки «результатів» псевдореферендумів, – СБУ
Сьогодні, 12:20
ЗСУ за минулу добу ліквідували 400 окупантів і чотири літаки ЗСУ за минулу добу ліквідували 400 окупантів і чотири літаки
Сьогодні, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Командир «Азова» повернувся з полону та освідчився коханій
Сьогодні, 14:33
 0
Сили оборони тримають на контролі кордон із Білоруссю, щоб не допустити провокацій, – Демченко
Сьогодні, 14:15
 0
Влада Росії збирається закрити кордони для чоловіків мобілізаційного віку, – ЗМІ
Сьогодні, 13:28
 0
Росіяни ще на початку вересня підбили підсумки «результатів» псевдореферендумів, – СБУ
Сьогодні, 12:20
 0
На Волині стартували Всеукраїнські змагання з веслування на байдарках і каное
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8