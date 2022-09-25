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Масова мобілізація кримських татар - це геноцид за етнічною ознакою, – Подоляк

Масова мобілізація кримських татар - це геноцид за етнічною ознакою, – Подоляк
Мобілізація окупаційною владою кримських татар на півострові Крим є геноцидом за етнічною ознакою.

Про це пише LB.ua з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Масова мобілізація кримських татар у Криму - це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах - не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, що упродовж кількох днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної в РФ мобілізації.

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Теги: Росія, Україна, війна
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