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Верещук розповіла, скільки українців залишається у російському полоні

Верещук розповіла, скільки українців залишається у російському полоні
Росія утримує у полоні близько 2,5 тисяч українців. Серед них чимало цивільних і жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук BBC News Україна.

"Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені", - сказала вона.

Верещук також зазначила, що у полоні перебуває велика кількість жінок.

"Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі", - сказала вона.

За словами Верещук, Росія повернула Україні лише декількох жінок.

При цьому вона зазначила, що росіяни погано поводяться з українськими жінками.

"Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі", - додала вона.

Нагадаємо, 22 вересня Україна повернула 215 наших захисників у рамках обміну з Росією.

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Теги: Росія, Україна, війна
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