Верещук розповіла, скільки українців залишається у російському полоні





Про це повідомляє Ірини Верещук BBC News Україна.



"Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені", - сказала вона.



Верещук також зазначила, що у полоні перебуває велика кількість жінок.



"Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі", - сказала вона.



За словами Верещук, Росія повернула Україні лише декількох жінок.



При цьому вона зазначила, що росіяни погано поводяться з українськими жінками.



"Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі", - додала вона.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія утримує у полоні близько 2,5 тисяч українців. Серед них чимало цивільних і жінок.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-прем'єра з питань реінтеграціїBBC News Україна."Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше - там залишаються цивільні. Вже декілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені", - сказала вона.Верещук також зазначила, що у полоні перебуває велика кількість жінок."Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі", - сказала вона.За словами Верещук, Росія повернула Україні лише декількох жінок.При цьому вона зазначила, що росіяни погано поводяться з українськими жінками."Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі", - додала вона.Нагадаємо, 22 вересня Україна повернула 215 наших захисників у рамках обміну з Росією

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію