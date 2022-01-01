ЗСУ збили ворожий штурмовик та два іранські дрони «Shahed-136»

ЗСУ збили ворожий штурмовик та два іранські дрони «Shahed-136»
25 вересня, близько 17.00 години, військовослужбовці повітряного командування "Південь" збили ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Штурмовик окупантів атакував українські війська на Херсонщині.

"Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту. Гвинтокрил теж успішно знищено українськими зенітниками", - йдеться у дописі.

За поточну добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил також збили два безпілотники-камікадзе «Shahed-136» на Миколаївщині та Одещині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, збили штурмовик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ збили ворожий штурмовик та два іранські дрони «Shahed-136»
Сьогодні, 20:24
Погода на завтра, 26 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Верещук розповіла, скільки українців залишається у російському полоні
Сьогодні, 19:18
Луцький кликун збирає кошти на зарядні станції для військових
Сьогодні, 18:12
Масова мобілізація кримських татар - це геноцид за етнічною ознакою, – Подоляк
Сьогодні, 17:29
Схожі новини
Луцький кликун збирає кошти на зарядні станції для військових Луцький кликун збирає кошти на зарядні станції для військових
Сьогодні, 18:12
Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів
24 вересень, 18:53
Волинянки в Данії купують авто, приймають біженців та підтримують ЗСУ. ФОТО Волинянки в Данії купують авто, приймають біженців та підтримують ЗСУ. ФОТО
24 вересень, 16:15
На Херсонщині росіяни застосували хімічну зброю На Херсонщині росіяни застосували хімічну зброю
24 вересень, 10:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ збили ворожий штурмовик та два іранські дрони «Shahed-136»
Сьогодні, 20:24
 0
Погода на завтра, 26 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
 0
Верещук розповіла, скільки українців залишається у російському полоні
Сьогодні, 19:18
 0
Луцький кликун збирає кошти на зарядні станції для військових
Сьогодні, 18:12
 0
Масова мобілізація кримських татар - це геноцид за етнічною ознакою, – Подоляк
Сьогодні, 17:29
 0
Медіа
відео
1/8