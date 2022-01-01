ЗСУ збили ворожий штурмовик та два іранські дрони «Shahed-136»
Сьогодні, 20:24
25 вересня, близько 17.00 години, військовослужбовці повітряного командування "Південь" збили ворожий штурмовик Су-25.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Штурмовик окупантів атакував українські війська на Херсонщині.
"Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту. Гвинтокрил теж успішно знищено українськими зенітниками", - йдеться у дописі.
За поточну добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил також збили два безпілотники-камікадзе «Shahed-136» на Миколаївщині та Одещині.
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Штурмовик окупантів атакував українські війська на Херсонщині.
"Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту. Гвинтокрил теж успішно знищено українськими зенітниками", - йдеться у дописі.
За поточну добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил також збили два безпілотники-камікадзе «Shahed-136» на Миколаївщині та Одещині.
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