ЗСУ збили ворожий штурмовик та два іранські дрони «Shahed-136»





Про це



Штурмовик окупантів атакував українські війська на Херсонщині.



"Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту. Гвинтокрил теж успішно знищено українськими зенітниками", - йдеться у дописі.



За поточну добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил також збили два безпілотники-камікадзе «Shahed-136» на Миколаївщині та Одещині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25 вересня, близько 17.00 години, військовослужбовці повітряного командування "Південь" збили ворожий штурмовик Су-25.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Штурмовик окупантів атакував українські війська на Херсонщині."Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту. Гвинтокрил теж успішно знищено українськими зенітниками", - йдеться у дописі.За поточну добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил також збили два безпілотники-камікадзе «Shahed-136» на Миколаївщині та Одещині.

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