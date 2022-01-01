Погода на завтра, 26 вересня, у Луцьку

У Луцьку 26 вересня протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ вранці може посилитися. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора вони відновляться, щоправда з меншою інтенсивністю.Про це інформує Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 15°С.26 вересня вшановується пам'ять святого Корнилія сотника. До цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили: коли граки відлітають, уже можна чекати снігу. А якщо у цей день піде дощ, то погода найближчим часом буде похмурою.