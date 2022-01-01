Погода на завтра, 26 вересня, у Луцьку

Погода на завтра, 26 вересня, у Луцьку
У Луцьку 26 вересня протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ вранці може посилитися. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора вони відновляться, щоправда з меншою інтенсивністю.

Про це інформує Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 15°С.

Народний прогноз погоди: 26 вересня вшановується пам'ять святого Корнилія сотника. До цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили: коли граки відлітають, уже можна чекати снігу. А якщо у цей день піде дощ, то погода найближчим часом буде похмурою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ збили ворожий штурмовик та два іранські дрони «Shahed-136»
Сьогодні, 20:24
Погода на завтра, 26 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Верещук розповіла, скільки українців залишається у російському полоні
Сьогодні, 19:18
Луцький кликун збирає кошти на зарядні станції для військових
Сьогодні, 18:12
Масова мобілізація кримських татар - це геноцид за етнічною ознакою, – Подоляк
Сьогодні, 17:29
Схожі новини
Погода на завтра, 25 вересня, у Луцьку Погода на завтра, 25 вересня, у Луцьку
24 вересень, 20:00
Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку
23 вересень, 20:00
Погода на завтра, 23 вересня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 23 вересня, у Луцьку та Волинській області
22 вересень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 21 вересня
20 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ збили ворожий штурмовик та два іранські дрони «Shahed-136»
Сьогодні, 20:24
 0
Погода на завтра, 26 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
 0
Верещук розповіла, скільки українців залишається у російському полоні
Сьогодні, 19:18
 0
Луцький кликун збирає кошти на зарядні станції для військових
Сьогодні, 18:12
 0
Масова мобілізація кримських татар - це геноцид за етнічною ознакою, – Подоляк
Сьогодні, 17:29
 0
Медіа
відео
1/8