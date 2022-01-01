Погода на завтра, 26 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 26 вересня протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний дощ вранці може посилитися. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора вони відновляться, щоправда з меншою інтенсивністю.
Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 15°С.
Народний прогноз погоди: 26 вересня вшановується пам'ять святого Корнилія сотника. До цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили: коли граки відлітають, уже можна чекати снігу. А якщо у цей день піде дощ, то погода найближчим часом буде похмурою.
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Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 9°С до 15°С.
Народний прогноз погоди: 26 вересня вшановується пам'ять святого Корнилія сотника. До цього часу закінчується формування осінніх зграй граків. Наші пращури помітили: коли граки відлітають, уже можна чекати снігу. А якщо у цей день піде дощ, то погода найближчим часом буде похмурою.
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