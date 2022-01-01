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Слухають пісні, читають вірші та діляться рецептами: у місті на Волині відновили курси вивчення української мови

Слухають пісні, читають вірші та діляться рецептами: у місті на Волині відновили курси вивчення української мови
У Публічній бібліотеці міста Ківерці після майже місячної перерви відновили курси вивчення української мови для вимушених переселенців. Заняття стартували у квітні. Відбуваються вони двічі на тиждень.

Про це розповіла Суспільному вчителька української мови та літератури Зоя Щербяк.

З її слів, на курсах не лише вивчають граматику, орфографію та правильність вимови, а й слухають українські пісні, обговорюють звичаї та культуру, читають вірші українських письменників. Цього разу — поезію волинських авторів Надії Гуменюк і Олександра Богачука.

Директорка Публічної бібліотеки Ківерцівської міськради Любов Михальчук розповіла, що це була її ініціатива організувати курси вивчення української мови та запросити до викладання Зою Щербяк. Каже: за пів року відвідувачі курсу здружилися, на заняття приносили випічку, рецептами обмінювалися, усе – українською мовою.

Зі слів викладачки Зої Щербяк таким чином уроки вивчення мови переходять у побутову площину.

"Декотрі з учнів соромляться і кажуть: "Ми не хочемо, щоб з нас сміялися як з Азірова". Я навпаки прошу їх: "Дівчата, вчіться, говоріть, кожен помиляється". Той, хто нічого не робить, той не помиляється", – розповідає Зоя Щербяк.

Марина Хижняк із Харківщини відвідує курси пів року. Каже: за професією вчителька біології, вдома спілкувалась російською, нині вчить українську.

"Документація уся і на роботі усі просять, щоб українською мовою розмовляли та для своєї дитини потрібно допомогти, бо предмети українською мовою викладають у школі. Він у нас був у російському класі", – говорить внутрішньо переміщена українка.

Зі слів Зої Щербяк, за пів року курсами вдалося охопити орієнтовно десять вимушених переселенців. Їх можуть відвідувати усі охочі внутрішньо переміщені українці безплатно та без вікових обмежень.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, українська мова, переселенці
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