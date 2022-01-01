Україна отримала NASAMS від США: добрі новини від ВолиньPost за 25 вересня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 25 вересня.Луцькі волонтерки за сім місяців роботи пошили більше тисячі пар тактичних рукавиць для українських бійців. Зараз шиють партію готують для бійців 14-ї окремої механізованої бригади. Волонтеркавід перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну разом з іншими жінками з мікрорайону Вишків організувалися задля допомоги армії.На Волині учасники, які зареєструвалися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 19 і 26 березня, що було скасоване через повномасштабну війну, можуть компенсувати 80 % витрат. Для цього потрібно перейти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, вказавши логін та пароль. Якщо учасник забув свої дані, то необхідно звернутися на гарячу лінію центру. Загалом можна повернути 205 гривень за одне тестування. Повернути кошти за скасоване пробне тестування наразі можна безстроково. Також ці гроші можна спрямувати на потреби української армії.Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 56 700 осіб.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Втрати Росії:танків – 2275 (+13),бойових броньованих машин – 4832 (+25),артилерійських систем – 1368 (+7),РСЗВ – 328 (+1),засоби ППО – 171 (+1),літаків – 259 (+4),гелікоптерів – 220 (+0),БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10),крилаті ракети – 241 (+1),кораблі/катери – 15 (+0),автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од,спеціальна техніка – 130 (+4).Українська військова з Рівненщини, яка перебувала у полоні росіян майже шість місяців, народила дівчинку у луцькому перинатальному центрі сьогодні, 25 вересня. Дівчинка народилася близько 4 ранку із вагою 3250 грамів та зростом 57 сантиметрів.23 команди – 370 спортсменів з Чернівецької, Волинської, Рівненської, Львівської, Івано-Франківської, Житомирської, Черкаської, Полтавської, Одеської, Хмельницької, Вінницької, Тернопільської областей приїхали у Ковель. Цьогоріч у перегонах беруть участь різні вікові групи: діти від 10 років та дорослі.Після повернення з російського полону командир роти батальйону "Азов"(позивний "Хорус") освідчився своїй коханій дівчині. Героєві - 22 роки. Вступив до лав "Азова" у 2017 році, як тільки йому виповнилося 18. Військове звання – лейтенант."Лев – досвідчений лідер, вміло керуючий підлеглим підрозділом, успішно виконує поставлені завдання і безжально знищує ворога. Завзятістю і сміливістю він надихає побратимів на перемогу у, здавалося б, безнадійних ситуаціях", – зазначають у Національній гвардії.Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.Луцький кликун, обов'язки якого виконує музикант, розпочав збір грошей на універсальні зарядні станції для українських військових Сил спеціальних операцій ЗСУ.Щодня, незалежно від погоди, чоловік проходить 126 сходинок вежі, одягає спеціальний костюм і виконує Гімн України. "Колись сурмили на честь приїзду гостей у місто, а зараз сурмлю на честь і славу, збереження традицій нашої країни", – говорить лучанин.Андрій Єдинак каже: планує зібрати 160 тисяч гривень, аби придбати чотири зарядні станції для військовослужбовців.У Публічній бібліотеці міста Ківерці після майже місячної перерви відновили курси вивчення української мови для вимушених переселенців. Заняття стартували у квітні. Відбуваються вони двічі на тиждень. З її слів, на курсах не лише вивчають граматику, орфографію та правильність вимови, а й слухають українські пісні, обговорюють звичаї та культуру, читають вірші українських письменників.Це перша підтверджена передача Україні NASAMS.Зеленський також подякував США за надані HIMARS та інші реактивні системи залпового вогню.