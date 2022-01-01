Волиняни можуть отримати компенсацію за скасоване пробне ЗНО





Про це розповіла Алла Корнейко.



Для цього потрібно перейти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, вказавши логін та пароль. Якщо учасник забув свої дані, каже Алла Корнейко, то необхідно звернутися на гарячу лінію центру.



Зі слів освітянки, загалом можна повернути 205 гривень за одне тестування. Повернути кошти за скасоване пробне тестування наразі можна безстроково. Також ці гроші можна спрямувати на потреби української армії.



За одне тестування учасники сплачували 300 гривень під час пробного тестування. П’ята частина йшла – це податок. Зареєстрована у нас була величезна кількість людей: приблизно 10 тисяч. Багато учасників було зареєстровано на два тестування", – говорить Алла Корнейко.



Мама учасниці пробного ЗНО-2022 Жанна про можливість повернення грошей від держави за скасоване тестування дізналася нещодавно. Каже: донька, яка нині навчається в коледжі, хотіла випробувати свої сили у двох дисциплінах.



"Казали, що до кінця року дадуть результати, чи повернуть, чи не повернуть. Ми з першого дня війни займаємось волонтерством, своїми силами збираємо кошти для ЗСУ. Збентежило те, що кошти повертаються не у повному обсязі", – додала жінка.



Щодо зовнішнього незалежного оцінювання у 2023 році, то, зі слів фахівчині Алли Корнейко, воно відбудеться та передбачатиме ще один предмет – скорочена версія "Історія України".



"ЗНО у 2023 році відбудеться: з кінця травня до середини липня. Це уже включно основна і додаткова сесія. Буде можливість вибрати між двома історіями України: або повний курс від найдавніших часів до сьогодення, або суто 20-21 століття. Це та частина предмета, яка йде державна підсумкова атестація", – додала Алла Корнейко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині учасники, які зареєструвалися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 19 і 26 березня, що було скасоване через повномасштабну війну, можуть компенсувати 80 % витрат.Про це розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиДля цього потрібно перейти на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, вказавши логін та пароль. Якщо учасник забув свої дані, каже Алла Корнейко, то необхідно звернутися на гарячу лінію центру.Зі слів освітянки, загалом можна повернути 205 гривень за одне тестування. Повернути кошти за скасоване пробне тестування наразі можна безстроково. Також ці гроші можна спрямувати на потреби української армії.За одне тестування учасники сплачували 300 гривень під час пробного тестування. П’ята частина йшла – це податок. Зареєстрована у нас була величезна кількість людей: приблизно 10 тисяч. Багато учасників було зареєстровано на два тестування", – говорить Алла Корнейко.Мама учасниці пробного ЗНО-2022про можливість повернення грошей від держави за скасоване тестування дізналася нещодавно. Каже: донька, яка нині навчається в коледжі, хотіла випробувати свої сили у двох дисциплінах."Казали, що до кінця року дадуть результати, чи повернуть, чи не повернуть. Ми з першого дня війни займаємось волонтерством, своїми силами збираємо кошти для ЗСУ. Збентежило те, що кошти повертаються не у повному обсязі", – додала жінка.Щодо зовнішнього незалежного оцінювання у 2023 році, то, зі слів фахівчині Алли Корнейко, воно відбудеться та передбачатиме ще один предмет – скорочена версія "Історія України"."ЗНО у 2023 році відбудеться: з кінця травня до середини липня. Це уже включно основна і додаткова сесія. Буде можливість вибрати між двома історіями України: або повний курс від найдавніших часів до сьогодення, або суто 20-21 століття. Це та частина предмета, яка йде державна підсумкова атестація", – додала Алла Корнейко.

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