Через обстріли у Запоріжжі знеструмлена електростанція





Про це Олександр Старух.



Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених.



Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.



Ворог підступний та непередбачуваний. Будьте уважні. Дбайте один про одного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі.Про це заявив очільник Запорізької ОВАІнформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених.Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.Ворог підступний та непередбачуваний. Будьте уважні. Дбайте один про одного.

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