Через обстріли у Запоріжжі знеструмлена електростанція
Сьогодні, 01:55
Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі.
Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених.
Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.
Ворог підступний та непередбачуваний. Будьте уважні. Дбайте один про одного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених.
Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.
Ворог підступний та непередбачуваний. Будьте уважні. Дбайте один про одного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Через обстріли у Запоріжжі знеструмлена електростанція
Сьогодні, 01:55
Добрі новини від ВолиньPost за 24 вересня
24 вересень, 23:37
Волинянка стала бронзовою чемпіонкою України з веслування
24 вересень, 22:34
У Маріуполі окупанти погрожують позбавити роботи та зарплати через неявку на «референдум»
24 вересень, 21:35
Медіа