Добрі новини від ВолиньPost за 24 вересня

На думку голову Європейської Ради Шарля Мішеля, членство Росії у Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України відбувся у Боголюбському ліцеї. Батьки учнів молодших класів продавали солодощі, які приготували вдома.Збройні сили України з початку російського повномасштабного вторгнення ліквідували 56 300 військовослужбовців ворога.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 56300 (+240) осіб ліквідовано,танків ‒ 2262 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од,артилерійських систем – 1361 (+6) од,РСЗВ – 327 (+1) од,засоби ППО ‒ 170 (+0) од,літаків – 255 (+1) од,гелікоптерів – 220 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),крилаті ракети ‒ 240 (+0),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од,спеціальна техніка ‒ 126 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.Уродженки Волині Альона Данилік та Уляна Будько (Левчук) у різний час і в різні міста виїхали в Данію, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну потоваришували та спільно волонтерять для своєї Батьківщини.Українські прикордонники з початку осені зуміли приземлити два ворожі дрони за допомогою антидронової рушниці.