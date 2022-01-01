Добрі новини від ВолиньPost за 24 вересня

Добрі новини від ВолиньPost за 24 вересня
Український народ 213 днів бореться проти російських загарбників, які вдерлися на нашу землю. У потоці тривожної та болючої інформації про реалії війни ми знаходимо історії та новини, які вселяють надію у нашу перемогу.

Сьогодні вже традиційно ми підготували чергову підбірку добрих новин від ВолиньPost. З-поміж іншого 24 вересня на сторінках нашого видання ми писали про таке:

Голова Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН

На думку голову Європейської Ради Шарля Мішеля, членство Росії у Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.

Під час благодійного ярмарку у ліцеї на Волині зібрали гроші для ЗСУ

Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України відбувся у Боголюбському ліцеї. Батьки учнів молодших класів продавали солодощі, які приготували вдома.

За добу ЗСУ ліквідували понад 200 окупатів, 8 танків, 11 ББМ і 6 іранських безпілотників

Збройні сили України з початку російського повномасштабного вторгнення ліквідували 56 300 військовослужбовців ворога.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 56300 (+240) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2262 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од,
артилерійських систем – 1361 (+6) од,
РСЗВ – 327 (+1) од,
засоби ППО ‒ 170 (+0) од,
літаків – 255 (+1) од,
гелікоптерів – 220 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),
крилаті ракети ‒ 240 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од,
спеціальна техніка ‒ 126 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Волинянки в Данії купують авто, приймають біженців та підтримують ЗСУ. ФОТО

Уродженки Волині Альона Данилік та Уляна Будько (Левчук) у різний час і в різні міста виїхали в Данію, але з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну потоваришували та спільно волонтерять для своєї Батьківщини.

Український прикордонник антидроновою рушницею збив два російські коптери

Українські прикордонники з початку осені зуміли приземлити два ворожі дрони за допомогою антидронової рушниці.


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Теги: Добрі новини
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