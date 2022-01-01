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Голова Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН

Голова Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН
Членство Росії у Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської Ради Шарля Мішеля.

"Коли постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй починає неспровоковану та невиправдану війну, війну, засуджену Генеральною Асамблеєю ООН, призупинення його членства у Раді Безпеки повинно бути автоматичним", - сказав він.

Мішель додав, що використання права вето має бути винятком, а зараз це стало правилом. На його думку, це потрібно змінювати.

Зазначимо, що п’ять постійних членів Радбезу ООН - Китай, США, Франція, Британія і Росія - мають право вето на резолюції, які є обов’язковими для виконання державами-членами.

Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон закликав обмежити використання права вето у Радбезі ООН.

Нагадаємо, що на засіданні Радбезу ООН генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та міністри закордонних справ низки держав закликали розслідувати воєнні злочини, скоєні Росією у війні проти України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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