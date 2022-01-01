Голова Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН





Про це повідомляє Шарля Мішеля.



"Коли постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй починає неспровоковану та невиправдану війну, війну, засуджену Генеральною Асамблеєю ООН, призупинення його членства у Раді Безпеки повинно бути автоматичним", - сказав він.



Мішель додав, що використання права вето має бути винятком, а зараз це стало правилом. На його думку, це потрібно змінювати.



Зазначимо, що п’ять постійних членів Радбезу ООН - Китай, США, Франція, Британія і Росія - мають право вето на резолюції, які є обов’язковими для виконання державами-членами.



Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон закликав обмежити використання права вето у Радбезі ООН.



Нагадаємо, що на засіданні Радбезу ООН генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та міністри закордонних справ низки держав закликали розслідувати воєнні злочини, скоєні Росією у війні проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Членство Росії у Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської Ради"Коли постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй починає неспровоковану та невиправдану війну, війну, засуджену Генеральною Асамблеєю ООН, призупинення його членства у Раді Безпеки повинно бути автоматичним", - сказав він.Мішель додав, що використання права вето має бути винятком, а зараз це стало правилом. На його думку, це потрібно змінювати.Зазначимо, що п’ять постійних членів Радбезу ООН - Китай, США, Франція, Британія і Росія - мають право вето на резолюції, які є обов’язковими для виконання державами-членами.Як повідомлялося раніше, президент Франціїзакликав обмежити використання права вето у Радбезі ООН.Нагадаємо, що на засіданні Радбезу ООН генеральний секретар ООНта міністри закордонних справ низки держав закликали розслідувати воєнні злочини, скоєні Росією у війні проти України.

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