Під час благодійного ярмарку у ліцеї на Волині зібрали гроші для ЗСУ
Сьогодні, 08:18
Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України відбувся у Боголюбському ліцеї. Батьки учнів молодших класів продавали солодощі, які приготували вдома.
Про це розповіла Суспільному директорка ліцею Олена Довгальова.
З її слів, ярмарок організували з ініціативи батьків учнів Боголюбського ліцею. Він триватиме впродовж двох тижнів. Цього разу продукцію реалізовували діти початкових класів, наступного тижня – старшокласники.
Благодійні ярмарки у школі відбуваються впродовж останніх п’яти років, – каже мама Тетяна Грішалова. Тут продали чимало солодощів оздоблених в патріотичній тематиці.
Солодощі розпродали менш як за годину, – каже директорка ліцею Олена Довгальова. Школяр Михайло Терпелюк каже купив на ярмарку, що хотів та залишив гроші на підтримку ЗСУ.
Дотримуючись безпекових заходів, продаж солодощів облаштували в укритті навчального закладу.
На ярмарку вдалося вторгувати 15 тисяч гривень. Усі вторговані гроші передадуть військовим, – каже Олена Довгальова.
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Про це розповіла Суспільному директорка ліцею Олена Довгальова.
З її слів, ярмарок організували з ініціативи батьків учнів Боголюбського ліцею. Він триватиме впродовж двох тижнів. Цього разу продукцію реалізовували діти початкових класів, наступного тижня – старшокласники.
Благодійні ярмарки у школі відбуваються впродовж останніх п’яти років, – каже мама Тетяна Грішалова. Тут продали чимало солодощів оздоблених в патріотичній тематиці.
Солодощі розпродали менш як за годину, – каже директорка ліцею Олена Довгальова. Школяр Михайло Терпелюк каже купив на ярмарку, що хотів та залишив гроші на підтримку ЗСУ.
Дотримуючись безпекових заходів, продаж солодощів облаштували в укритті навчального закладу.
На ярмарку вдалося вторгувати 15 тисяч гривень. Усі вторговані гроші передадуть військовим, – каже Олена Довгальова.
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