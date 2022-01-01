Під час благодійного ярмарку у ліцеї на Волині зібрали гроші для ЗСУ

Під час благодійного ярмарку у ліцеї на Волині зібрали гроші для ЗСУ
Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України відбувся у Боголюбському ліцеї. Батьки учнів молодших класів продавали солодощі, які приготували вдома.

Про це розповіла Суспільному директорка ліцею Олена Довгальова.

З її слів, ярмарок організували з ініціативи батьків учнів Боголюбського ліцею. Він триватиме впродовж двох тижнів. Цього разу продукцію реалізовували діти початкових класів, наступного тижня – старшокласники.
Під час благодійного ярмарку у ліцеї на Волині зібрали гроші для ЗСУ

Благодійні ярмарки у школі відбуваються впродовж останніх п’яти років, – каже мама Тетяна Грішалова. Тут продали чимало солодощів оздоблених в патріотичній тематиці.

Солодощі розпродали менш як за годину, – каже директорка ліцею Олена Довгальова. Школяр Михайло Терпелюк каже купив на ярмарку, що хотів та залишив гроші на підтримку ЗСУ.

Дотримуючись безпекових заходів, продаж солодощів облаштували в укритті навчального закладу.

На ярмарку вдалося вторгувати 15 тисяч гривень. Усі вторговані гроші передадуть військовим, – каже Олена Довгальова.

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Теги: Волинь, благодійний ярмарок, ЗСУ
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