Під час благодійного ярмарку у ліцеї на Волині зібрали гроші для ЗСУ





Про це розповіла Олена Довгальова.



З її слів, ярмарок організували з ініціативи батьків учнів Боголюбського ліцею. Він триватиме впродовж двох тижнів. Цього разу продукцію реалізовували діти початкових класів, наступного тижня – старшокласники.



Благодійні ярмарки у школі відбуваються впродовж останніх п’яти років, – каже мама Тетяна Грішалова. Тут продали чимало солодощів оздоблених в патріотичній тематиці.



Солодощі розпродали менш як за годину, – каже директорка ліцею Олена Довгальова. Школяр Михайло Терпелюк каже купив на ярмарку, що хотів та залишив гроші на підтримку ЗСУ.



Дотримуючись безпекових заходів, продаж солодощів облаштували в укритті навчального закладу.



На ярмарку вдалося вторгувати 15 тисяч гривень. Усі вторговані гроші передадуть військовим, – каже Олена Довгальова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України відбувся у Боголюбському ліцеї. Батьки учнів молодших класів продавали солодощі, які приготували вдома.Про це розповіла Суспільному директорка ліцеюЗ її слів, ярмарок організували з ініціативи батьків учнів Боголюбського ліцею. Він триватиме впродовж двох тижнів. Цього разу продукцію реалізовували діти початкових класів, наступного тижня – старшокласники.Благодійні ярмарки у школі відбуваються впродовж останніх п’яти років, – каже мама Тетяна Грішалова. Тут продали чимало солодощів оздоблених в патріотичній тематиці.Солодощі розпродали менш як за годину, – каже директорка ліцею Олена Довгальова. Школяркаже купив на ярмарку, що хотів та залишив гроші на підтримку ЗСУ.Дотримуючись безпекових заходів, продаж солодощів облаштували в укритті навчального закладу.На ярмарку вдалося вторгувати 15 тисяч гривень. Усі вторговані гроші передадуть військовим, – каже Олена Довгальова.

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