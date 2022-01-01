Курс валют у Луцьку на 24 вересня

Курс валют у Луцьку на 24 вересня
24 вересня долар продають за курсом 42.80.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 41.35, а продають за – 41.35.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають – за 8,80.

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Теги: Волинь, Луцьк, гроші
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