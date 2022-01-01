За добу ЗСУ ліквідували понад 200 окупатів, 8 танків, 11 ББМ і 6 іранських безпілотників

За добу ЗСУ ліквідували понад 200 окупатів, 8 танків, 11 ББМ і 6 іранських безпілотників
Збройні сили України з початку російського повномасштабного вторгнення ліквідували 56 300 військовослужбовців ворога.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 56300 (+240) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2262 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од,
артилерійських систем – 1361 (+6) од,
РСЗВ – 327 (+1) од,
засоби ППО ‒ 170 (+0) од,
літаків – 255 (+1) од,
гелікоптерів – 220 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),
крилаті ракети ‒ 240 (+0),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од,
спеціальна техніка ‒ 126 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

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Теги: війна, знищення окупантів
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