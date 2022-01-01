За добу ЗСУ ліквідували понад 200 окупатів, 8 танків, 11 ББМ і 6 іранських безпілотників





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 56300 (+240) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2262 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од,

артилерійських систем – 1361 (+6) од,

РСЗВ – 327 (+1) од,

засоби ППО ‒ 170 (+0) од,

літаків – 255 (+1) од,

гелікоптерів – 220 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),

крилаті ракети ‒ 240 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 126 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України з початку російського повномасштабного вторгнення ліквідували 56 300 військовослужбовців ворога.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 56300 (+240) осіб ліквідовано,танків ‒ 2262 (+8) од,бойових броньованих машин ‒ 4807 (+11) од,артилерійських систем – 1361 (+6) од,РСЗВ – 327 (+1) од,засоби ППО ‒ 170 (+0) од,літаків – 255 (+1) од,гелікоптерів – 220 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956 (+6),крилаті ракети ‒ 240 (+0),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3681 (+22) од,спеціальна техніка ‒ 126 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

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