На кількох вулицях Луцька не буде гарячої води

В обласному центрі Волині на три дні зупинять роботу котельні на вулиці Вавілова, 6.Роботу котельні зупинять 26 вересня. Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".Подачу гарячої води буде припинено від центральних теплових пунктів на вул. Вавілова, 6, 5б, просп. Волі, 22, Вул. Світла, 3а, вул. Дубнівська, 12в, вул. Кременецька, 24д. Київський Майдан, 6а, а також на індивідуальні теплові пункти на просп. Волі, 55, 66а, вул. Задворецька, 15, Київський Майдан, 9, вул. Шопена, 7.Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником по Контракту 3b "Модернізація котелень – заміна великих насосів" в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.Відновлення роботи котельні та постачання гарячої води споживачам – 28 вересня, до кінця дня.