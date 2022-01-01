На кількох вулицях Луцька не буде гарячої води
Сьогодні, 11:28
В обласному центрі Волині на три дні зупинять роботу котельні на вулиці Вавілова, 6.
Роботу котельні зупинять 26 вересня. Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".
Подачу гарячої води буде припинено від центральних теплових пунктів на вул. Вавілова, 6, 5б, просп. Волі, 22, Вул. Світла, 3а, вул. Дубнівська, 12в, вул. Кременецька, 24д. Київський Майдан, 6а, а також на індивідуальні теплові пункти на просп. Волі, 55, 66а, вул. Задворецька, 15, Київський Майдан, 9, вул. Шопена, 7.
Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником по Контракту 3b "Модернізація котелень – заміна великих насосів" в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Відновлення роботи котельні та постачання гарячої води споживачам – 28 вересня, до кінця дня.
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Роботу котельні зупинять 26 вересня. Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".
Подачу гарячої води буде припинено від центральних теплових пунктів на вул. Вавілова, 6, 5б, просп. Волі, 22, Вул. Світла, 3а, вул. Дубнівська, 12в, вул. Кременецька, 24д. Київський Майдан, 6а, а також на індивідуальні теплові пункти на просп. Волі, 55, 66а, вул. Задворецька, 15, Київський Майдан, 9, вул. Шопена, 7.
Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником по Контракту 3b "Модернізація котелень – заміна великих насосів" в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Відновлення роботи котельні та постачання гарячої води споживачам – 28 вересня, до кінця дня.
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