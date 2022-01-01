На Херсонщині росіяни застосували хімічну зброю





Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".



Обстановка в операційній зоні Сил оборони на південнобузькому напрямку стабільно складна, але контрольована. Ворог продовжує свої намагання втриматися на рубежах оборони, але, під впливом наших активних дій, змушений облаштовувати нові, на більшому віддалені від теперішньої лінії фронту.



З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська застосували хімічну зброю проти українських воїнів-захисників.Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".Обстановка в операційній зоні Сил оборони на південнобузькому напрямку стабільно складна, але контрольована. Ворог продовжує свої намагання втриматися на рубежах оборони, але, під впливом наших активних дій, змушений облаштовувати нові, на більшому віддалені від теперішньої лінії фронту.З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, імовірно хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає.

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