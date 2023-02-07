«Чуть ли не переворот»: дружина розповідає окупанту про ситуацію в Росії. ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР

«Чуть ли не переворот»: дружина розповідає окупанту про ситуацію в Росії. ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР
Головне управління розвідки України опублікувало чергове перехоплення розмови бойовика псевдореспубік «Л/ДНР» про ситуацію в Росії.

Перехоплення розмови опублікували на сайті ГУР.

Під час розмови дружина бойовика незаконного збройного формування "ДНР" запитує чоловіка, чи він продумав, як буде "звалювати", якщо прийдуть українські військові. Окупант відповідає: "Гав*о вопрос".

"Там вже в Росії ледве не переворот. Нові гарнізои вже ніхто нікого не відправляє сюди", - розповіла дружина бойовика.

Також дружина розповіла військовому про невдоволеність діями Путіна серед населення на території РФ.


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Теги: перехоплення, Україна, війна, ГУР
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