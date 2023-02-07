«Чуть ли не переворот»: дружина розповідає окупанту про ситуацію в Росії. ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР





Перехоплення розмови опублікували на сайті ГУР.



Під час розмови дружина бойовика незаконного збройного формування "ДНР" запитує чоловіка, чи він продумав, як буде "звалювати", якщо прийдуть українські військові. Окупант відповідає: "Гав*о вопрос".



"Там вже в Росії ледве не переворот. Нові гарнізои вже ніхто нікого не відправляє сюди", - розповіла дружина бойовика.



Також дружина розповіла військовому про невдоволеність діями Путіна серед населення на території РФ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки України опублікувало чергове перехоплення розмови бойовика псевдореспубік «Л/ДНР» про ситуацію в Росії.Перехоплення розмови опублікували на сайті ГУР.Під час розмови дружина бойовика незаконного збройного формування "ДНР" запитує чоловіка, чи він продумав, як буде "звалювати", якщо прийдуть українські військові. Окупант відповідає: "Гав*о вопрос"."Там вже в Росії ледве не переворот. Нові гарнізои вже ніхто нікого не відправляє сюди", - розповіла дружина бойовика.Також дружина розповіла військовому про невдоволеність діями Путіна серед населення на території РФ.

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