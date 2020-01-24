У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Віталієм Пшитюком. ФОТО

24 вересня, Луцька громада віддала останню шану солдату Віталію Пшитюку, котрий поліг у бою із російськими загарбниками в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області.Він був призваний на військову службу по мобілізації, - овідомляють у Луцькій міській раді.Відспівували 31-річного Героя у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.Священик, який проводив чин похорону, наголосив: “Ховаємо патріота України, молодого чоловіка, котрому тільки жити й жити. Але не сталося... Воїн зробив свідомий вибір — боронити свою країну, боронити сім'ю. Це його посвята Творцеві, який обрав для нього таку місію. Величну і складну. Нам це треба прийняти і молитися за жертовну душу Героя, бо вона зараз серед нас. Дякує за те, що ви прийшли — згадали, вшанували, оцінили...”По завершенню богослужіння домовину з тілом воїна пронесли Театральним майданом. Люди, котрі у цей час йшли у справах, зупинялися й ставали на коліна. В честь шани військовослужбовцю, що віддав своє життя за захист територіальної цілісності та незалежності України. Урочистості події додавали й церковні дзвони, під звук яких сотні лучан, котрі йшли у процесії, тихо молилися за душу спочилого Героя.Поховають загиблого військовослужбовця на Алеї почесних поховань міського кладовища у с. Гаразджа.