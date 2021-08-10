На головному проспекті Луцька горіла двоповерхова будівля

На головному проспекті Луцька горіла двоповерхова будівля
В обласному центрі Волині працівники ДСНС ліквідували пожежу на проспекті Волі.

Про це йдеться у повідомленні ГУ ДСНС у Волинській області.

23 вересня волинські рятувальники ліквідували пожежу. В 00:19 рятувальники 25 державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в області локалізували пожежу в технічному приміщенні двоповерхової будівлі, що на проспекті Волі.

В 00:24 остаточно її ліквідували. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, Луцьк, ДСНС, пожежа
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