США підняли у небо літаки, які відстежують ядерну зброю

США підняли у небо літаки, які відстежують ядерну зброю
США вночі підняли у небо літаки, які відстежують стратегічну ядерну зброю.

Два RC-135S Cobra Ball були помічені поряд із кордоном РФ з боку Аляски. Один літак – у центрі США. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на flightradar24.

Два літаки RC-135S Cobra Ball були помічені поряд із кордоном РФ з боку Аляски. Один літак – у центрі США.

Літаки-розвідники RC-135S Cobra Ball призначені для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет.

Раніше повідомлялося, що американське найвище військове командування вважає реалістичною можливість прямого ядерного конфлікту і це потребує перегляду підходів до ведення війни.

У НАТО попередили РФ про наслідки застосування ядерної зброї.

А президент США Джо Байден заявив, що у разі застосування ядерної зброї, Росія стане ще більшим ізгоєм у світі, ніж будь-коли вона була.

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Теги: США, авіація, ядерна зброя, рф
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