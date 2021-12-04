США підняли у небо літаки, які відстежують ядерну зброю
Сьогодні, 14:12
США вночі підняли у небо літаки, які відстежують стратегічну ядерну зброю.
Два RC-135S Cobra Ball були помічені поряд із кордоном РФ з боку Аляски. Один літак – у центрі США. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на flightradar24.
Два літаки RC-135S Cobra Ball були помічені поряд із кордоном РФ з боку Аляски. Один літак – у центрі США.
Літаки-розвідники RC-135S Cobra Ball призначені для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет.
Раніше повідомлялося, що американське найвище військове командування вважає реалістичною можливість прямого ядерного конфлікту і це потребує перегляду підходів до ведення війни.
У НАТО попередили РФ про наслідки застосування ядерної зброї.
А президент США Джо Байден заявив, що у разі застосування ядерної зброї, Росія стане ще більшим ізгоєм у світі, ніж будь-коли вона була.
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Два RC-135S Cobra Ball були помічені поряд із кордоном РФ з боку Аляски. Один літак – у центрі США. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на flightradar24.
Два літаки RC-135S Cobra Ball були помічені поряд із кордоном РФ з боку Аляски. Один літак – у центрі США.
Літаки-розвідники RC-135S Cobra Ball призначені для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет.
Раніше повідомлялося, що американське найвище військове командування вважає реалістичною можливість прямого ядерного конфлікту і це потребує перегляду підходів до ведення війни.
У НАТО попередили РФ про наслідки застосування ядерної зброї.
А президент США Джо Байден заявив, що у разі застосування ядерної зброї, Росія стане ще більшим ізгоєм у світі, ніж будь-коли вона була.
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