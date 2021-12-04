США підняли у небо літаки, які відстежують ядерну зброю





Два RC-135S Cobra Ball були помічені поряд із кордоном РФ з боку Аляски. Один літак – у центрі США. Про це повідомляє



Два літаки RC-135S Cobra Ball були помічені поряд із кордоном РФ з боку Аляски. Один літак – у центрі США.



Літаки-розвідники RC-135S Cobra Ball призначені для відстеження польотів міжконтинентальних балістичних ракет.



Раніше повідомлялося, що американське найвище військове командування вважає реалістичною можливість прямого ядерного конфлікту і це потребує перегляду підходів до ведення війни.



У НАТО попередили РФ про наслідки застосування ядерної зброї.



А президент США Джо Байден заявив, що у разі застосування ядерної зброї, Росія стане ще більшим ізгоєм у світі, ніж будь-коли вона була.

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