Критична анорексія: розповіли, у якому стані перебувають звільнені «азовці»

Критична анорексія: розповіли, у якому стані перебувають звільнені «азовці»
Звільнені з полону військові перебувають у шокуючому стані – майже всі 215 осіб мають крайній ступінь анорексії.

Про це розповів голова патронатної служби "Азова" Олена Толкачова у коментарі "Українській правді".

"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб", - сказала Толкачова.

За її словами, усім зараз надають належну медичну допомогу, багато хто вже перебуває на лікуванні та відновленні.

Толкачова додала, що команда лікарів максимально злагоджено працює, щоб "не пропустити жодного синяка, жодної подряпини".

Скоро частину захисників патронатна служба у кооперації з державою відправить на лікування та відновлення закордон.

Також, за її словами, державні органи працюють над тим, щоб якомога скоріше відновити усі документи, банківські картки, на які ці люди зможуть отримати заробітну плату.

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Теги: азовці, полонені, звільнені
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