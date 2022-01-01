Розповіли, що може бути із ФК «Волинь» у майбутньому

Розповіли, що може бути із ФК «Волинь» у майбутньому
Після повномасштабного вторгнення головна футбольна команда області "Волинь" не повернулася до календарних ігор, як і решта професійних клубів після зимової перерви. Аби підтримувати форму, "Волинь" брала участь у товариських благодійних турнірах юнацьким складом.

Головний тренер "Волині U-19" Альберт Шахов розповів, коли головна команда повернеться у звичний режим та що чекає у цьому та наступному сезоні на гравців, фанів та тренерський склад, - пише Суспільне.

– Що спричинило те, що команда "Волинь" вимушено виступає в обласному чемпіонаті?

– Це не перша наша команда грає на чемпіонат області. Це команда "Волинь U-19". Перша призупинила повністю свою діяльність на цей рік – це вже точно.

– Чому зникла головна команда і на що можуть розраховувати вболівальники?

– Усім відома ситуація - це війна. Наперед не можу сказати. Це рішення інвесторів клубу – на даний період часу призупинити діяльність клубу. Діяльність клубу призупинена, але працює школа. Організували команду U-19, тобто на перспективу, на майбутнє ми надіємось, що команда буде. Щоб був якийсь кістяк або у першій, або у другій лізі на наступний рік.

– В якому форматі зараз працюють футболісти? Вони тренуються з іншими командами? Чи увійшли у склад інших команд?

– Ті, хто грали минулого року, знайшли собі інші команди. Нікого не залишилося із тих, хто був минулого чемпіонату.

– Із ресурсами, які є, на що "Волинь" може розраховувати наступного сезону?

– Це буде вирішуватися уже наступної весни. За нами закріплене місце у першій лізі на цей рік. Якщо ми знайдемо фінансування потрібне для того, щоб виступати у першій лізі, то наступного року одразу будемо грати у першій лізі. Якщо не входимо у першу лігу, то через рік можемо подати заявку у другу лігу. Професійний статус за клубом залишається протягом двох років. Ті хлопці, які тренуються в U-19, зробимо усе можливе, щоб вони стали кістяком команди на майбутнє.

– У повному складі юнацька команда переходить в основний склад, як такої юнацької не буде?

– В ідеалі, щоб була професійна команда у першій лізі, а команда U-19 у відповідно віковому чемпіонаті. Якщо буде усе добре, то залишити дві команди.

– Якщо вимушено доведеться втратити статус професійного футбольного клубу чи може "Волинь" стали народним клубом, як і сусідня рівненська команда НК "Верес"?

– Народний клуб – це велика кропітка робота саме в юридичній площині. Це не так усе просто.

– Чи сталися кадрові зміни на тренерському складі чи серед гравців?

– Серед гравців виступають хлопці, починаючи із 2003 року. Це переселенці – хлопці із Харкова. Виховувала їх школа "Металіста" харківського. Основний кістяк – це минулорічні випускники 2005 року. Є й хлопці 2004 року. 2006 рік – якраз випускний у цьому поточному році.

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Теги: Волинь, футбол
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