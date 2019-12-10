На війні з Росією загинув 27-річний воїн з Волині Віталій Кавка

Від рук окупантів 10 вересня загинув 27-річний рожищанин, стрілець-помічник гранатометника стрілецького батальйону –Був призваний на військову службу по мобілізації 2 березня 2022 року до складу військової частини, - повідомляють на сайті Рожищенської міської ради."Загиблий дуже любив Україну та свою землю. А передовсім рідних, яких хотів вберегти від біди. Тому взяв до рук зброю та став на захист рідної країни. На жаль, загинув під час штурмових дій виконуючи бойове завдання щодо захисту України поблизу селища Мале Веселе на Харківщині", - йдеться у дописі.Похорон відбудеться завтра, 25 вересня, о 14 год.Траурний кортеж з тілом відважного воїна прибуде у місто Рожище орієнтовно о 13 год. Маршрут пролягатиме через такі вулиці: Мазепи, Незалежності, Гагаріна, Калнишевського, 28 (будинок, де проживав загиблий). Просимо всіх громадян зустріти Героя «живим коридором» з українською символікою. Ми зобов’язані віддати належну і, на жаль, останню шану земляку, який поклав своє молоде життя за наше мирне майбутнє, за нашу Україну.Траур за загиблим Героєм триватиме з 24 вересня по 25 вересня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі сівчуття рідним та близьким загиблого.