Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів

Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів
Жителі села Струмівка Луцького району приготували для українських військовослужбовців осінній салат.

Про це повідомив настоятель храму на честь апостола Андрія Первозваннного села Струмівка протоієрей Степан Ярема.

Прихожани храму приготували для захисників України майже двісті літрів осіннього овочевого салату. На приготування струмівчани витратили два вечори.
Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів
Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів

Священник подякував усім за овочі та роботу. Незабаром салатом смакуватимуть військовослужбовці, які захищають Україну від російських загарбників.
Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів
Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів
Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів
Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів
Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів
Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів

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Теги: Волинь, Струмівка, ЗСУ, допомога
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Сьогодні, 18:53
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