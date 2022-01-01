Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів





Про це повідомив настоятель храму на честь апостола Андрія Первозваннного села Струмівка протоієрей Степан Ярема.



Прихожани храму приготували для захисників України майже двісті літрів осіннього овочевого салату. На приготування струмівчани витратили два вечори.



Священник подякував усім за овочі та роботу. Незабаром салатом смакуватимуть військовослужбовці, які захищають Україну від російських загарбників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі села Струмівка Луцького району приготували для українських військовослужбовців осінній салат.Про це повідомив настоятель храму на честь апостола Андрія Первозваннного села Струмівка протоієрей Степан Ярема.Прихожани храму приготували для захисників України майже двісті літрів осіннього овочевого салату. На приготування струмівчани витратили два вечори.Священник подякував усім за овочі та роботу. Незабаром салатом смакуватимуть військовослужбовці, які захищають Україну від російських загарбників.

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