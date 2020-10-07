У волинському місті відкриють благодійну їдальню. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
У місті Нововолинськ планують облаштувати благодійну їдальню.
Про це йдеться на сторінці Нововолинської міської ради.
Їдальню облаштовують її на 15-му мікрорайоні в 13 будинку, в колишньому приміщенні «Ощадбанку». Зараз працівники КП «УЖК №1» проводять внутрішні ремонтні роботи. На черзі - проведення каналізації та електрики.
Відкриття їдальні заплановане на 15 жовтня. Отримати гарячі страви зможуть мешканці громади, які опинилися у скрутному становищі та внутрішньо переміщені особи. Також під час зими в приміщенні буде пункт обігріву.
Міський голова Борис Карпус подякував причетним до розвитку хороших справ у місті. Всі охочі долучитися до облаштування їдальні можуть написати в особисті повідомлення моєї офіційної сторінки.
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Про це йдеться на сторінці Нововолинської міської ради.
Їдальню облаштовують її на 15-му мікрорайоні в 13 будинку, в колишньому приміщенні «Ощадбанку». Зараз працівники КП «УЖК №1» проводять внутрішні ремонтні роботи. На черзі - проведення каналізації та електрики.
Відкриття їдальні заплановане на 15 жовтня. Отримати гарячі страви зможуть мешканці громади, які опинилися у скрутному становищі та внутрішньо переміщені особи. Також під час зими в приміщенні буде пункт обігріву.
Міський голова Борис Карпус подякував причетним до розвитку хороших справ у місті. Всі охочі долучитися до облаштування їдальні можуть написати в особисті повідомлення моєї офіційної сторінки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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