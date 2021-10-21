На Волині підірвали боєприпаси Другої Світової війни





Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.



Сапери ДСНС Волині вилучили та знищили три вибухонебезпечних предмети часів Другої Світової війни, виявлені напередодні свідомими громадянами під час проведення сільськогосподарських робіт у селах Чемерин, Рудники, Омельне Луцького району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники знешкодили боєприпаси часів Другої Світової війни.Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.Сапери ДСНС Волині вилучили та знищили три вибухонебезпечних предмети часів Другої Світової війни, виявлені напередодні свідомими громадянами під час проведення сільськогосподарських робіт у селах Чемерин, Рудники, Омельне Луцького району.

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