На Волині підірвали боєприпаси Другої Світової війни

На Волині підірвали боєприпаси Другої Світової війни
На Волині рятувальники знешкодили боєприпаси часів Другої Світової війни.

Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

Сапери ДСНС Волині вилучили та знищили три вибухонебезпечних предмети часів Другої Світової війни, виявлені напередодні свідомими громадянами під час проведення сільськогосподарських робіт у селах Чемерин, Рудники, Омельне Луцького району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДСНС, боєприпаси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині підірвали боєприпаси Другої Світової війни
Сьогодні, 20:45
Погода на завтра, 25 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
У волинському місті відкриють благодійну їдальню. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів
Сьогодні, 18:53
Росіяни вкрали форму ЗСУ і можуть готувати провокації на кордоні з Білоруссю, – оперативне угруповання військ «Волинь»
Сьогодні, 18:38
Схожі новини
Під Луцьком рятувальники знешкодять боєприпаси: жителів просять зберігати спокій Під Луцьком рятувальники знешкодять боєприпаси: жителів просять зберігати спокій
19 березень, 18:07
На Волині знищили 13 небезпечних боєприпасів На Волині знищили 13 небезпечних боєприпасів
22 лютий, 01:00
На Волині піротехніки знищили боєприпаси часів Другої світової війни На Волині піротехніки знищили боєприпаси часів Другої світової війни
21 жовтень, 2021, 19:46
Небезпечні знахідки: на Волині знешкодили боєприпаси, які знайшли люди Небезпечні знахідки: на Волині знешкодили боєприпаси, які знайшли люди
07 жовтень, 2021, 21:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині підірвали боєприпаси Другої Світової війни
Сьогодні, 20:45
 0
Погода на завтра, 25 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
 0
У волинському місті відкриють благодійну їдальню. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
 0
Жителі волинського села приготували майже 200 літрів салату для українських воїнів
Сьогодні, 18:53
 0
Росіяни вкрали форму ЗСУ і можуть готувати провокації на кордоні з Білоруссю, – оперативне угруповання військ «Волинь»
Сьогодні, 18:38
 0
Медіа
відео
1/8