У Маріуполі окупанти погрожують позбавити роботи та зарплати через неявку на «референдум»





Про це Петро Андрющенко.



"Референдум". Вчора ввечері окупаційна адміністрація отримала “на горіхи” за наднизьку "явку". Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали "мобільні бригади" з простою умовою - голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату", - написав він.



За його словами, також було встановлено декілька наметів в місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилось обмаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жителі Маріуполя не бажають брати участь у псевдореферендумі. Тому окупанти вирішили погрожувати звільненням та відсутністю зарплати через ігнорування "голосування".Про це повідомляє радник мера Маріуполя"Референдум". Вчора ввечері окупаційна адміністрація отримала “на горіхи” за наднизьку "явку". Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали "мобільні бригади" з простою умовою - голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату", - написав він.За його словами, також було встановлено декілька наметів в місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилось обмаль.

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