У Маріуполі окупанти погрожують позбавити роботи та зарплати через неявку на «референдум»
Сьогодні, 21:35
Жителі Маріуполя не бажають брати участь у псевдореферендумі. Тому окупанти вирішили погрожувати звільненням та відсутністю зарплати через ігнорування "голосування".
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Референдум". Вчора ввечері окупаційна адміністрація отримала “на горіхи” за наднизьку "явку". Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали "мобільні бригади" з простою умовою - голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату", - написав він.
За його словами, також було встановлено декілька наметів в місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилось обмаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Референдум". Вчора ввечері окупаційна адміністрація отримала “на горіхи” за наднизьку "явку". Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали "мобільні бригади" з простою умовою - голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату", - написав він.
За його словами, також було встановлено декілька наметів в місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилось обмаль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Маріуполі окупанти погрожують позбавити роботи та зарплати через неявку на «референдум»
Сьогодні, 21:35
На Волині підірвали боєприпаси Другої Світової війни
Сьогодні, 20:45
Погода на завтра, 25 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
У волинському місті відкриють благодійну їдальню. ВІДЕО
Сьогодні, 19:23
Медіа