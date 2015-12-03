У Маріуполі окупанти погрожують позбавити роботи та зарплати через неявку на «референдум»

У Маріуполі окупанти погрожують позбавити роботи та зарплати через неявку на «референдум»
Жителі Маріуполя не бажають брати участь у псевдореферендумі. Тому окупанти вирішили погрожувати звільненням та відсутністю зарплати через ігнорування "голосування".

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Референдум". Вчора ввечері окупаційна адміністрація отримала “на горіхи” за наднизьку "явку". Тому ранок почався з примусового голосування. Робочих на місцях роботи чекали "мобільні бригади" з простою умовою - голосуєш або втрачаєш роботу та зарплату", - написав він.

За його словами, також було встановлено декілька наметів в місцях концентрації людей, але й тут охочих виявилось обмаль.

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Теги: псевдореферендум, Донбас, Маріуполь
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