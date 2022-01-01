Погода на завтра, 25 вересня, у Луцьку

День буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.Про це інформує Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 16°С.Народний прогноз погоди: 25 вересня вшановується пам'ять святого Автонома (Артамона), єпископа Італійського. Тваринне життя швидко замирає, осінь вступає у свої володіння. Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.