Погода на завтра, 25 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
День буде хмарним - з самого ранку у Луцьку небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.
Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 16°С.
Народний прогноз погоди: 25 вересня вшановується пам'ять святого Автонома (Артамона), єпископа Італійського. Тваринне життя швидко замирає, осінь вступає у свої володіння. Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.
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Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 6°С до 16°С.
Народний прогноз погоди: 25 вересня вшановується пам'ять святого Автонома (Артамона), єпископа Італійського. Тваринне життя швидко замирає, осінь вступає у свої володіння. Наші пращури цього дня вивчали листя берези і дізнавались про майбутню весну: якщо вони жовтіють зверху – весна буде ранньою, а якщо знизу – пізньою.
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