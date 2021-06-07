Волинянка стала бронзовою чемпіонкою України з веслування
Сьогодні, 22:34
Волинська спортсменка Анна Айсанова стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з веслування академічного.
Про це йдеться на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.
За попередніми результатами фінального запливу волинянка фінішувала третьою (клас PR2 W1x). Спортсменку випередили представниці Ірландії та Австралії.
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Про це йдеться на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.
За попередніми результатами фінального запливу волинянка фінішувала третьою (клас PR2 W1x). Спортсменку випередили представниці Ірландії та Австралії.
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