Волинянка стала бронзовою чемпіонкою України з веслування

Анна Айсанова стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з веслування академічного.



Про це йдеться на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.



За попередніми результатами фінального запливу волинянка фінішувала третьою (клас PR2 W1x). Спортсменку випередили представниці Ірландії та Австралії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська спортсменкастала бронзовою призеркою чемпіонату світу з веслування академічного.Про це йдеться на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.За попередніми результатами фінального запливу волинянка фінішувала третьою (клас PR2 W1x). Спортсменку випередили представниці Ірландії та Австралії.

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