Волинянка стала бронзовою чемпіонкою України з веслування

Волинянка стала бронзовою чемпіонкою України з веслування
Волинська спортсменка Анна Айсанова стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з веслування академічного.

Про це йдеться на сторінці Центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт". Волинь.

За попередніми результатами фінального запливу волинянка фінішувала третьою (клас PR2 W1x). Спортсменку випередили представниці Ірландії та Австралії.

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Теги: Волинь, спорт, веслування, Чемпіонат світу
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