Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через «референдуми»

Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через «референдуми»
Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.

Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.

"Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях України.

Росія має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН", - написав він.

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Теги: ООН, псевдореферендум
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