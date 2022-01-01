Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через «референдуми»
Сьогодні, 00:45
Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією псевдореферендумів на окупованих територіях.
Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.
"Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях України.
Росія має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН", - написав він.
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Про це повідомляє речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter.
"Україна запросила скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з проведенням Росією фейкових референдумів на окупованих територіях України.
Росія має бути притягнута до відповідальності за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України в порушення статуту ООН", - написав він.
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