Волонтерки в Луцьку виготовили понад тисячу пар тактичних рукавиць для військових. ФОТО





Як розповіла



В одному з приміщень жінки вирізають заготовки для пошиття рукавиць. Щоб пошити одну пару рукавиць, каже Наталія Майструк, необхідно вирізати 26 деталей-заготовок. Рукавиці шиють на липучках від восьмого до одинадцятого розміру.



"Шкіра різна. Є шкіра тонша, бо кожна заготовка з іншої тканини йде. Ми сюди стараємося, щоб більше було замшу, щоб середина була, де рука, м’якшою", – говорить жінка.



Перші тактичні рукавиці, які виготовляли в лютому і березні, шили для військовослужбовців, які несли службу на Луцькому аеродромі, а також для тероборонівців.



Зі слів волонтерки Тетяни Васильєвої, всі бійці, які отримували тактичні рукавиці, виробами задоволені.



"Хлопці хвалять, кажуть, що вони їх добре захищають. Так, як наші хлопці і по лісах, і болотах, і по всьому – це дуже зручно. Дуже добре танкістам, тому що вони не здирають ці кісточки, не робляться рани", – зазначила лучанка.



Рукавиці зі шкіряних заготовок у себе вдома відшиває волонтерка Тетяна Макаревич. Каже: одну пару робить за годину. Щоб швидше впоратися з роботою, приходять допомогти й інші швачки.



"На початку я працювала тижнями, але зараз така ситуація, що треба і біля будинку, і трохи ще заробити щось на хліб. Три дні на тиждень я шию рукавички. Вони допомагають нашим солдатам, ми душу вкладаємо сюди в якомусь сенсі", – додала жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі волонтерки за сім місяців роботи пошили більше тисячі пар тактичних рукавиць для українських бійців. Зараз шиють партію готують для бійців 14-ї окремої механізованої бригади.Як розповіла Суспільному волонтерка Наталія Майструк, від перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну разом з іншими жінками з мікрорайону Вишків організувалися задля допомоги армії.В одному з приміщень жінки вирізають заготовки для пошиття рукавиць. Щоб пошити одну пару рукавиць, каженеобхідно вирізати 26 деталей-заготовок. Рукавиці шиють на липучках від восьмого до одинадцятого розміру."Шкіра різна. Є шкіра тонша, бо кожна заготовка з іншої тканини йде. Ми сюди стараємося, щоб більше було замшу, щоб середина була, де рука, м’якшою", – говорить жінка.Перші тактичні рукавиці, які виготовляли в лютому і березні, шили для військовослужбовців, які несли службу на Луцькому аеродромі, а також для тероборонівців.Зі слів волонтерки, всі бійці, які отримували тактичні рукавиці, виробами задоволені."Хлопці хвалять, кажуть, що вони їх добре захищають. Так, як наші хлопці і по лісах, і болотах, і по всьому – це дуже зручно. Дуже добре танкістам, тому що вони не здирають ці кісточки, не робляться рани", – зазначила лучанка.Рукавиці зі шкіряних заготовок у себе вдома відшиває волонтерка Тетяна Макаревич. Каже: одну пару робить за годину. Щоб швидше впоратися з роботою, приходять допомогти й інші швачки."На початку я працювала тижнями, але зараз така ситуація, що треба і біля будинку, і трохи ще заробити щось на хліб. Три дні на тиждень я шию рукавички. Вони допомагають нашим солдатам, ми душу вкладаємо сюди в якомусь сенсі", – додала жінка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію