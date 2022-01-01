Волонтерки в Луцьку виготовили понад тисячу пар тактичних рукавиць для військових. ФОТО

Волонтерки в Луцьку виготовили понад тисячу пар тактичних рукавиць для військових. ФОТО
Луцькі волонтерки за сім місяців роботи пошили більше тисячі пар тактичних рукавиць для українських бійців. Зараз шиють партію готують для бійців 14-ї окремої механізованої бригади.

Як розповіла Суспільному волонтерка Наталія Майструк, від перших днів повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну разом з іншими жінками з мікрорайону Вишків організувалися задля допомоги армії.
Волонтерки в Луцьку виготовили понад тисячу пар тактичних рукавиць для військових. ФОТО

В одному з приміщень жінки вирізають заготовки для пошиття рукавиць. Щоб пошити одну пару рукавиць, каже Наталія Майструк, необхідно вирізати 26 деталей-заготовок. Рукавиці шиють на липучках від восьмого до одинадцятого розміру.

"Шкіра різна. Є шкіра тонша, бо кожна заготовка з іншої тканини йде. Ми сюди стараємося, щоб більше було замшу, щоб середина була, де рука, м’якшою", – говорить жінка.
Волонтерки в Луцьку виготовили понад тисячу пар тактичних рукавиць для військових. ФОТО

Перші тактичні рукавиці, які виготовляли в лютому і березні, шили для військовослужбовців, які несли службу на Луцькому аеродромі, а також для тероборонівців.
Волонтерки в Луцьку виготовили понад тисячу пар тактичних рукавиць для військових. ФОТО

Зі слів волонтерки Тетяни Васильєвої, всі бійці, які отримували тактичні рукавиці, виробами задоволені.

"Хлопці хвалять, кажуть, що вони їх добре захищають. Так, як наші хлопці і по лісах, і болотах, і по всьому – це дуже зручно. Дуже добре танкістам, тому що вони не здирають ці кісточки, не робляться рани", – зазначила лучанка.
Волонтерки в Луцьку виготовили понад тисячу пар тактичних рукавиць для військових. ФОТО

Рукавиці зі шкіряних заготовок у себе вдома відшиває волонтерка Тетяна Макаревич. Каже: одну пару робить за годину. Щоб швидше впоратися з роботою, приходять допомогти й інші швачки.

"На початку я працювала тижнями, але зараз така ситуація, що треба і біля будинку, і трохи ще заробити щось на хліб. Три дні на тиждень я шию рукавички. Вони допомагають нашим солдатам, ми душу вкладаємо сюди в якомусь сенсі", – додала жінка.

Волонтерки в Луцьку виготовили понад тисячу пар тактичних рукавиць для військових. ФОТО

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