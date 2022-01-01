ЗСУ знищили 4 ворожі літаки

ЗСУ знищили 4 ворожі літаки
У суботу українські підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки, 5 безпілотників та крилату ракету росіян.

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

Українські підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету окупантів.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Виїмка, Бахмутське, Зайцеве, Опитне, Одрадівка, Невельське та Новомихайлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія, зокрема, уразила 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати ворога уточнюються.

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