Російські найманці готують провокації на польсько-білоруському кордоні





Про це



За інформацією ЦНС, яка отримана від білоруського підпілля, до Мінська 20 вересня прибуло 130 найманців ПВК «Ліга» з особистою зброєю та боєприпасами.



Вже 22 вересня на територію білоруського приватного охоронного підприємства «ГардСервіс», де розміщуються найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.



«Можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іваново та Кобрін. Зауважимо, що такі диверсії грають на руку Москві, яка прагне втягнути в цю війну додаткові сили, зокрема Білорусь», – йдеться у повідомленні.



У центрі зазначають, що «ГардСервіс» – не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством у Білорусі й створено спеціальним указом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються «охоронці» на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.



Як повідомляє Цензор.НЕТ, в оперативному угрупованні військ «Волинь» та угрупованні сил і засобів оборони Києва, інформують про те, що ворожі ДРГ можуть бути застосовані на території Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. І що Білорусь тим часом активно поширює повідомлення про загрози з боку України та про те, що наша держава нібито може спробувати повалити режим Лукашенка.



Таким чином можуть створюватися умови для звинувачення України у штучній дестабілізації обстановки, вважають в угрупованні військ.



«Одним з приводів може бути інсценовані білоруськими спеціальними службами, збройними силами РФ та приватними військовими компаніями РФ (у формі ЗСУ) збройні провокації вздовж білорусько-українського кордону, диверсії на власних військових та цивільних об’єктах на території Білорусі, а також терор місцевого населення, яке мешкає у прикордонних населених пунктах Брестської та Гомельської областей. Одночасно не виключається проведення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури України, в тому числі на Рівненській та Чорнобильській АЕС», – йдеться у повідомленні.



На це вказує ряд ознак:



- до Мінська з РФ прибув літак зі 130 представниками приватної військової компанії «Лига» з особистою зброєю БК;



- білоруському охоронному підприємству «ГардСервіс» доставили форму ЗСУ («піксель»);



- інструктори «Ліги» проводять з підрозділами «ГардСервісу» тренування з штурмових дій в умовах міста та «зачистки» будівель.



«Виходячи з зазначеного, можна стверджувати про суттєве зростання потенційних воєнних загроз з боку Білорусі та створення передумов резонансних інцидентів в смузі відповідальності угруповань наших військ», – підсумували в угрупованні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Мінська прибули російські найманці ПВК «Ліга», які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні.Про це повідомляє Центр національного спротиву.За інформацією ЦНС, яка отримана від білоруського підпілля, до Мінська 20 вересня прибуло 130 найманців ПВК «Ліга» з особистою зброєю та боєприпасами.Вже 22 вересня на територію білоруського приватного охоронного підприємства «ГардСервіс», де розміщуються найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.«Можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іваново та Кобрін. Зауважимо, що такі диверсії грають на руку Москві, яка прагне втягнути в цю війну додаткові сили, зокрема Білорусь», – йдеться у повідомленні.У центрі зазначають, що «ГардСервіс» – не просто приватне охоронне підприємство. Воно є першим подібним підприємством у Білорусі й створено спеціальним указом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються «охоронці» на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.Як повідомляє Цензор.НЕТ, в оперативному угрупованні військ «Волинь» та угрупованні сил і засобів оборони Києва, інформують про те, що ворожі ДРГ можуть бути застосовані на території Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. І що Білорусь тим часом активно поширює повідомлення про загрози з боку України та про те, що наша держава нібито може спробувати повалити режим Лукашенка.Таким чином можуть створюватися умови для звинувачення України у штучній дестабілізації обстановки, вважають в угрупованні військ.«Одним з приводів може бути інсценовані білоруськими спеціальними службами, збройними силами РФ та приватними військовими компаніями РФ (у формі ЗСУ) збройні провокації вздовж білорусько-українського кордону, диверсії на власних військових та цивільних об’єктах на території Білорусі, а також терор місцевого населення, яке мешкає у прикордонних населених пунктах Брестської та Гомельської областей. Одночасно не виключається проведення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури України, в тому числі на Рівненській та Чорнобильській АЕС», – йдеться у повідомленні.На це вказує ряд ознак:- до Мінська з РФ прибув літак зі 130 представниками приватної військової компанії «Лига» з особистою зброєю БК;- білоруському охоронному підприємству «ГардСервіс» доставили форму ЗСУ («піксель»);- інструктори «Ліги» проводять з підрозділами «ГардСервісу» тренування з штурмових дій в умовах міста та «зачистки» будівель.«Виходячи з зазначеного, можна стверджувати про суттєве зростання потенційних воєнних загроз з боку Білорусі та створення передумов резонансних інцидентів в смузі відповідальності угруповань наших військ», – підсумували в угрупованні.

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