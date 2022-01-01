Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з «Градів» та «Ураганів»





Про це керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє у



«Вдень окупанти знову обстріляли Марганецьку громаду з «Градів». На щастя, без постраждалих. Надвечір армія рф з «Ураганів» вдарила по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Є пошкодження виробничих будівель, минулося без жертв», - зазначив керівник облради.



Зазначається, що в інших районах області все спокійно. Ситуація на кордонах повністю контролюється Збройними силами України.



При цьому, згідно з уточненою інформацією, внаслідок ранкового обстрілу хлібозаводу у Марганці поранення дістали три людини. Це двоє чоловіків та жінка, вони в лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупаційні війська у суботу, 24 вересня, обстріляли місто Марганець та Зеленодольську громаду Дніпропетровщини.Про це керівник Дніпропетровської обласної радиповідомляє у Телеграмі. «Вдень окупанти знову обстріляли Марганецьку громаду з «Градів». На щастя, без постраждалих. Надвечір армія рф з «Ураганів» вдарила по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Є пошкодження виробничих будівель, минулося без жертв», - зазначив керівник облради.Зазначається, що в інших районах області все спокійно. Ситуація на кордонах повністю контролюється Збройними силами України.При цьому, згідно з уточненою інформацією, внаслідок ранкового обстрілу хлібозаводу у Марганці поранення дістали три людини. Це двоє чоловіків та жінка, вони в лікарні.

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