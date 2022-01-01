Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з «Градів» та «Ураганів»
Сьогодні, 06:03
Російські окупаційні війська у суботу, 24 вересня, обстріляли місто Марганець та Зеленодольську громаду Дніпропетровщини.
Про це керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє у Телеграмі.
«Вдень окупанти знову обстріляли Марганецьку громаду з «Градів». На щастя, без постраждалих. Надвечір армія рф з «Ураганів» вдарила по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Є пошкодження виробничих будівель, минулося без жертв», - зазначив керівник облради.
Зазначається, що в інших районах області все спокійно. Ситуація на кордонах повністю контролюється Збройними силами України.
При цьому, згідно з уточненою інформацією, внаслідок ранкового обстрілу хлібозаводу у Марганці поранення дістали три людини. Це двоє чоловіків та жінка, вони в лікарні.
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Про це керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомляє у Телеграмі.
«Вдень окупанти знову обстріляли Марганецьку громаду з «Градів». На щастя, без постраждалих. Надвечір армія рф з «Ураганів» вдарила по Зеленодольській громаді у Криворізькому районі. Є пошкодження виробничих будівель, минулося без жертв», - зазначив керівник облради.
Зазначається, що в інших районах області все спокійно. Ситуація на кордонах повністю контролюється Збройними силами України.
При цьому, згідно з уточненою інформацією, внаслідок ранкового обстрілу хлібозаводу у Марганці поранення дістали три людини. Це двоє чоловіків та жінка, вони в лікарні.
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