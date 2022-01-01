Росіяни вкрали форму ЗСУ і можуть готувати провокації на кордоні з Білоруссю, – оперативне угруповання військ «Волинь»
Сьогодні, 18:38
До Мінська прибув літак зі 130 бійцями російської приватної компанії "Ліга". Вони тренуються разом з білорусами, яким доставили українську військову форму - "піксель" ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на оперативне угруповання військ "Волинь" та угруповання сил і засобів оборони Києва.
Вони зазначили, що ворожі ДРГ можуть бути застосовані на території Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. І що Білорусь тим часом активно поширює повідомлення про загрози з боку України та про те, що наша держава нібито може спробувати повалити режим Лукашенка.
Таким чином можуть створюватися умови для звинувачення України у штучній дестабілізації обстановки, вважають в угрупованні військ.
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"Одним з приводів може бути інсценовані білоруськими спеціальними службами, збройними силами РФ та приватними військовими компаніями РФ (у формі ЗСУ) збройні провокації вздовж білорусько-українського кордону, диверсії на власних військових та цивільних об’єктах на території Білорусі, а також терор місцевого населення, яке мешкає у прикордонних населених пунктах Брестської та Гомельської областей. Одночасно не виключається проведення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури України, в тому числі на Рівненській та Чорнобильській АЕС", - йдеться у повідомленні.
На це вказує ряд ознак:
до Мінська з РФ прибув літак зі 130 представниками приватної військової компанії "Лига" з особистою зброєю БК;
білоруському охоронному підприємству "ГардСервіс" доставили форму ЗСУ ("піксель");
інструктори "Ліги" проводять з підрозділами "ГардСервісу" тренування з штурмових дій в умовах міста та "зачистки" будівель.
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"Виходячи з зазначеного, можна стверджувати про суттєве зростання потенційних воєнних загроз з боку Білорусі та створення передумов резонансних інцидентів в смузі відповідальності угруповань наших військ", - підсумували в угрупованні.
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Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на оперативне угруповання військ "Волинь" та угруповання сил і засобів оборони Києва.
Вони зазначили, що ворожі ДРГ можуть бути застосовані на території Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей. І що Білорусь тим часом активно поширює повідомлення про загрози з боку України та про те, що наша держава нібито може спробувати повалити режим Лукашенка.
Таким чином можуть створюватися умови для звинувачення України у штучній дестабілізації обстановки, вважають в угрупованні військ.
Читайте: Лукашенко готовий піднімати військових по тривозі: Не допущу удару в спину Росії
"Одним з приводів може бути інсценовані білоруськими спеціальними службами, збройними силами РФ та приватними військовими компаніями РФ (у формі ЗСУ) збройні провокації вздовж білорусько-українського кордону, диверсії на власних військових та цивільних об’єктах на території Білорусі, а також терор місцевого населення, яке мешкає у прикордонних населених пунктах Брестської та Гомельської областей. Одночасно не виключається проведення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури України, в тому числі на Рівненській та Чорнобильській АЕС", - йдеться у повідомленні.
На це вказує ряд ознак:
до Мінська з РФ прибув літак зі 130 представниками приватної військової компанії "Лига" з особистою зброєю БК;
білоруському охоронному підприємству "ГардСервіс" доставили форму ЗСУ ("піксель");
інструктори "Ліги" проводять з підрозділами "ГардСервісу" тренування з штурмових дій в умовах міста та "зачистки" будівель.
Також читайте: Мобілізації в Білорусі не буде, - Лукашенко
"Виходячи з зазначеного, можна стверджувати про суттєве зростання потенційних воєнних загроз з боку Білорусі та створення передумов резонансних інцидентів в смузі відповідальності угруповань наших військ", - підсумували в угрупованні.
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