Український прикордонник антидроновою рушницею збив два російські коптери

Український прикордонник антидроновою рушницею збив два російські коптери
Українські прикордонники з початку осені зуміли приземлити два ворожі дрони за допомогою антидронової рушниці.

Про це йдеться на сторінці Держприкордонслужби.

З початку вересня прикордонник з антидронової рушниці зумів приземлити уже 2 ворожих коптери. Один з них знайшла розвідгрупа прикордонників.

Поряд лежав нерозірваний боєприпас, обклеєний металевими кульками для додаткового ураження. Безпілотник був у робочому стані та мав лише пошкоджені лопаті. Тепер працюватиме на українських воїнів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Держприкордонслужба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Український прикордонник антидроновою рушницею збив два російські коптери
Сьогодні, 17:35
Розповіли, що може бути із ФК «Волинь» у майбутньому
Сьогодні, 16:56
Волинянки в Данії купують авто, приймають біженців та підтримують ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 16:15
Критична анорексія: розповіли, у якому стані перебувають звільнені «азовці»
Сьогодні, 15:34
На головному проспекті Луцька горіла двоповерхова будівля
Сьогодні, 14:53
Схожі новини
У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Віталієм Пшитюком. ФОТО У Луцьку попрощались із загиблим Героєм Віталієм Пшитюком. ФОТО
Сьогодні, 13:31
«Чуть ли не переворот»: дружина розповідає окупанту про ситуацію в Росії. ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР «Чуть ли не переворот»: дружина розповідає окупанту про ситуацію в Росії. ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР
Сьогодні, 12:09
На Херсонщині росіяни застосували хімічну зброю На Херсонщині росіяни застосували хімічну зброю
Сьогодні, 10:47
За добу ЗСУ ліквідували понад 200 окупатів, 8 танків, 11 ББМ і 6 іранських безпілотників За добу ЗСУ ліквідували понад 200 окупатів, 8 танків, 11 ББМ і 6 іранських безпілотників
Сьогодні, 10:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Український прикордонник антидроновою рушницею збив два російські коптери
Сьогодні, 17:35
 0
Розповіли, що може бути із ФК «Волинь» у майбутньому
Сьогодні, 16:56
 0
Волинянки в Данії купують авто, приймають біженців та підтримують ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 16:15
 0
Критична анорексія: розповіли, у якому стані перебувають звільнені «азовці»
Сьогодні, 15:34
 0
На головному проспекті Луцька горіла двоповерхова будівля
Сьогодні, 14:53
 0
Медіа
відео
1/8