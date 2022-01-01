Український прикордонник антидроновою рушницею збив два російські коптери

Українські прикордонники з початку осені зуміли приземлити два ворожі дрони за допомогою антидронової рушниці.Про це йдеться на сторінці Держприкордонслужби.З початку вересня прикордонник з антидронової рушниці зумів приземлити уже 2 ворожих коптери. Один з них знайшла розвідгрупа прикордонників.Поряд лежав нерозірваний боєприпас, обклеєний металевими кульками для додаткового ураження. Безпілотник був у робочому стані та мав лише пошкоджені лопаті. Тепер працюватиме на українських воїнів.