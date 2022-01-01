У Ердогана розповіли, як узгоджували списки на обмін командирів «Азова»

У Ердогана розповіли, як узгоджували списки на обмін командирів «Азова»
Речник президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калин розповів подробиці про узгодження обміну командирів «Азова».

Про це повідомляє LB, посилаючись на CNN Türk.

Спочатку в списку на обмін було 15 імен, але узгодити його не вдалося.

«Президент дуже тепло ставився до цього питання (обміну - ред.), ми близько 3,5 місяців обговорювали його з нашими колегами. Не вдалося узгодити по 15 іменам. Той список був скорочений до 5 імен. Ці 5 людей залишаться у нас в безпеці до закінчення війни», - сказав Калин.

Він зауважив, що список на обмін обговорювався і до візиту Реджепа Ердогана у Львів. Йшлося про нього і в ході зустрічі Ердогана з Путіним у Самарканді.

Нагадаємо, що п’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни. Це командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України.

Унаслідок великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях, з російського полону повернулись 215 людей. Це офіцери, командири, Герої України, захисники “Азовсталі” і вагітні жінки-військові.

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Теги: обмін, Туреччина, росія, полон, Азон
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