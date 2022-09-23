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В одній зі шкіл окупованого Маріуполя здетонував снаряд, поранені діти

В одній зі шкіл окупованого Маріуполя здетонував снаряд, поранені діти
У школі №45 Маріуполя здетонував снаряд.

Про це пише LB.ua.

В результаті почалася пожежа.

За даними мерії, детонація відбулася, коли туди подалися діти. Вони поранені, їхній стан невідомий.

"Росія продовжує вбивати наших дітей. Така "якість" розмінування, бо їм байдуже на безпеку маріупольців. Вони не вважають їх за людей", - наголосили в міськраді.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили в Маріуполі тільки 5 шкіл замість анонсованих 16. Дорогу до них не розмінували.

Нещодавно зі шкіл міста російські окупанти вивезли останні примірники українських підручників.

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Теги: Росія, Україна, війна
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