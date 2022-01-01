Україна вигнала іранського посла через поставки дронів Росії





Про це повідомляє Олега Ніколенка.



"На виконання доручення президента, МЗС України вживає заходів реагування у відповідь на постачання Іраном зброї Росії для ведення війни на українській території", - йдеться в повідомленні.



За словами Ніколенка, українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.



МЗС повідомило, що іранській стороні заявили про постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського населення. Це напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.



"Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану", - заявили в міністерстві.



За останній час ЗСУ в Україні збили іранський ударний дрон "Mohajer-6". Цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. За інформацією військових, безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів.



Раніше українські військові збивали безпілотники-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. БПЛА "Shahed-136", перефарбовані та перейменовані на "Герань-2", все частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через поставки дронів Росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС України"На виконання доручення президента, МЗС України вживає заходів реагування у відповідь на постачання Іраном зброї Росії для ведення війни на українській території", - йдеться в повідомленні.За словами Ніколенка, українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.МЗС повідомило, що іранській стороні заявили про постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського населення. Це напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України."Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану", - заявили в міністерстві.За останній час ЗСУ в Україні збили іранський ударний дрон "Mohajer-6". Цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. За інформацією військових, безпілотник здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів.Раніше українські військові збивали безпілотники-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. БПЛА "Shahed-136", перефарбовані та перейменовані на "Герань-2", все частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки України.

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