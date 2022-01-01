24 вересня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження волинська журналістка, волонтер та акторка театру "Гармидер" Наталка Шепель (на фото).
Також святкують день народження її колеги Тетяна Навроцька, Антон Стамбульський, Ольга Харів, Олена Лаущенко, експрессекретар Волинської митниці ДФС Валентина Черниш.
24 вересня іменини святкують Герман, Дмитро та Сергій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Сьогодні, 24 вересня, церква вшановує день преподобного Сілуана Афонського. У світі відзначають Всесвітній день моря і Міжнародний день караванника.
У Луцьку цього дня у 1880 році був освячений Свято-Троїцький собор.
24 вересня 2004 рік – в Івано-Франківську вчинили «яєчний замах» на Віктора Януковича. Студент Дмитро Романюк кинув у лідера Партії регіонів «важкий тупий предмет», як його описали наближені до Януковича, а насправді - яйце. Янукович знепритомнів перед публікою і телекамерами, заточився й упав.
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Також святкують день народження її колеги Тетяна Навроцька, Антон Стамбульський, Ольга Харів, Олена Лаущенко, експрессекретар Волинської митниці ДФС Валентина Черниш.
24 вересня іменини святкують Герман, Дмитро та Сергій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
Сьогодні, 24 вересня, церква вшановує день преподобного Сілуана Афонського. У світі відзначають Всесвітній день моря і Міжнародний день караванника.
У Луцьку цього дня у 1880 році був освячений Свято-Троїцький собор.
24 вересня 2004 рік – в Івано-Франківську вчинили «яєчний замах» на Віктора Януковича. Студент Дмитро Романюк кинув у лідера Партії регіонів «важкий тупий предмет», як його описали наближені до Януковича, а насправді - яйце. Янукович знепритомнів перед публікою і телекамерами, заточився й упав.
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