ЗСУ вперше збили ударний БПЛА іранського виробництва: Добрі новини від ВолиньPost за 23 вересня
Сьогодні, 23:10
У двісті дванадцяту добу повномасштабної війни Росії проти України ми продовжуємо розповідати про головні події. Українські військові над морем збили іранський багатоцільовий безпілотник Mohajer-6, який може і вести розвідку, і завдавати ударів. ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині. Україна бореться за свою свободу: і за нами буде правда!
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 23 вересня.
Як у Луцьку готуються до опалювального сезону
У Луцьку в рамках підготовки до опалювального сезону завершують встановлення 76 індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхових будинках і модернізацію п'яти котелень. Майстри встановлюють насосне обладнання на 13 котельнях, замінюють мережеві насоси, регуляційні та підживлювальні станції. Ще на п'яти котельнях замінюють пальники, димососи та вентилятори.
Волинська студентка перемогла на міжнародному конкурсі
Студентка-другокурсниця Луцького національного технічного університету Вікторія Бєлаш здобула перемогу на міжнародному студентському професійному творчому конкурсі «Аграрні науки та продовольство». Конкурс відбувався у Миколаївському національному аграрному університеті. За проєкт «Технологія використання крові при виробництві ковбас» Вікторія Бєлаш (ЛНТУ) та Юлія Бондарук (Варшавський національний університет) отримали диплом ІІІ ступеня з напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
В Україну прибули ще 6 установок «Gepard»
Німеччина передала Україні ще шість зенітних самохідних установок “Gepard”. Також країна передала 6000 боєприпасів до установок. Таким чином, в арсеналі української армії наразі є 30 таких німецьких установок.
Волинянка стала чемпіонкою України з пожежно-прикладного спорту
Рятувальниця з Волині, кандидат в майстри спорту Юлія Гаврилюк стала абсолютною чемпіонкою першого Чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту серед жінок. Змагання відбувалися у Львові. Юлія перемогла у підйомі по штурмовій драбині у вікно 2-о поверху, подоланні 100-метрової смуги з перешкодами та двоборстві.
ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів
Загальні бойові втрати Росії на 23 вересня:
особового складу - близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано;
танків - 2254 (+18);
бойових броньованих машин - 4796 (+20);
артилерійських систем - 1355 (+14);
РСЗВ - 326 (+8);
кошти ППО - 170 (+1);
літаків - 254 (+1);
вертольотів - 219 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 950 (+9);
крилаті ракети - 240 (+0);
кораблі/катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3659 (+29);
спеціальної техніки - 126 (+1).
Суд дозволив затримати двох міністрів часів Януковича, які готували Харківські угоди
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ часів Януковича. Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод. Мова йде про колишнього главу МЗС Костянтина Грищенка і екс-главу Мін'юсту Олександра Лавриновича.
ЗСУ звільнили від окупантів село на Донеччині
Збройні сили України звільнили село Яцьківка на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстановка залишається складною, проте контрольованою. Противник продовжує вести наступальні дії, щоб витіснити українські підрозділи з зайнятих позицій. Збройні сили України тримають оборону попри інтенсивний вогонь противника.
Повітряні сили збили над морем багатоцільовий ударний іранський безпілотник
Вперше в Україні 23 вересня зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 23 вересня.
Як у Луцьку готуються до опалювального сезону
У Луцьку в рамках підготовки до опалювального сезону завершують встановлення 76 індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхових будинках і модернізацію п'яти котелень. Майстри встановлюють насосне обладнання на 13 котельнях, замінюють мережеві насоси, регуляційні та підживлювальні станції. Ще на п'яти котельнях замінюють пальники, димососи та вентилятори.
Волинська студентка перемогла на міжнародному конкурсі
Студентка-другокурсниця Луцького національного технічного університету Вікторія Бєлаш здобула перемогу на міжнародному студентському професійному творчому конкурсі «Аграрні науки та продовольство». Конкурс відбувався у Миколаївському національному аграрному університеті. За проєкт «Технологія використання крові при виробництві ковбас» Вікторія Бєлаш (ЛНТУ) та Юлія Бондарук (Варшавський національний університет) отримали диплом ІІІ ступеня з напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
В Україну прибули ще 6 установок «Gepard»
Німеччина передала Україні ще шість зенітних самохідних установок “Gepard”. Також країна передала 6000 боєприпасів до установок. Таким чином, в арсеналі української армії наразі є 30 таких німецьких установок.
Волинянка стала чемпіонкою України з пожежно-прикладного спорту
Рятувальниця з Волині, кандидат в майстри спорту Юлія Гаврилюк стала абсолютною чемпіонкою першого Чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту серед жінок. Змагання відбувалися у Львові. Юлія перемогла у підйомі по штурмовій драбині у вікно 2-о поверху, подоланні 100-метрової смуги з перешкодами та двоборстві.
ЗСУ ліквідували понад 56 тисяч російських окупантів
Загальні бойові втрати Росії на 23 вересня:
особового складу - близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано;
танків - 2254 (+18);
бойових броньованих машин - 4796 (+20);
артилерійських систем - 1355 (+14);
РСЗВ - 326 (+8);
кошти ППО - 170 (+1);
літаків - 254 (+1);
вертольотів - 219 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 950 (+9);
крилаті ракети - 240 (+0);
кораблі/катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3659 (+29);
спеціальної техніки - 126 (+1).
Суд дозволив затримати двох міністрів часів Януковича, які готували Харківські угоди
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ часів Януковича. Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод. Мова йде про колишнього главу МЗС Костянтина Грищенка і екс-главу Мін'юсту Олександра Лавриновича.
ЗСУ звільнили від окупантів село на Донеччині
Збройні сили України звільнили село Яцьківка на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстановка залишається складною, проте контрольованою. Противник продовжує вести наступальні дії, щоб витіснити українські підрозділи з зайнятих позицій. Збройні сили України тримають оборону попри інтенсивний вогонь противника.
Повітряні сили збили над морем багатоцільовий ударний іранський безпілотник
Вперше в Україні 23 вересня зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження.
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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