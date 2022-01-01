ЗСУ вперше збили ударний БПЛА іранського виробництва: Добрі новини від ВолиньPost за 23 вересня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 23 вересня.У Луцьку в рамках підготовки до опалювального сезону завершують встановлення 76 індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхових будинках і модернізацію п'яти котелень. Майстри встановлюють насосне обладнання на 13 котельнях, замінюють мережеві насоси, регуляційні та підживлювальні станції. Ще на п'яти котельнях замінюють пальники, димососи та вентилятори.Студентка-другокурсниця Луцького національного технічного університетуздобула перемогу на міжнародному студентському професійному творчому конкурсі «Аграрні науки та продовольство». Конкурс відбувався у Миколаївському національному аграрному університеті. За проєкт «Технологія використання крові при виробництві ковбас» Вікторія Бєлаш (ЛНТУ) та(Варшавський національний університет) отримали диплом ІІІ ступеня з напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».Німеччина передала Україні ще шість зенітних самохідних установок “Gepard”. Також країна передала 6000 боєприпасів до установок. Таким чином, в арсеналі української армії наразі є 30 таких німецьких установок.Рятувальниця з Волині, кандидат в майстри спортустала абсолютною чемпіонкою першого Чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту серед жінок. Змагання відбувалися у Львові. Юлія перемогла у підйомі по штурмовій драбині у вікно 2-о поверху, подоланні 100-метрової смуги з перешкодами та двоборстві.Загальні бойові втрати Росії на 23 вересня:особового складу - близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано;танків - 2254 (+18);бойових броньованих машин - 4796 (+20);артилерійських систем - 1355 (+14);РСЗВ - 326 (+8);кошти ППО - 170 (+1);літаків - 254 (+1);вертольотів - 219 (+1);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 950 (+9);крилаті ракети - 240 (+0);кораблі/катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3659 (+29);спеціальної техніки - 126 (+1).Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ часів. Експосадовцям було повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод. Мова йде про колишнього главу МЗСі екс-главу Мін'юстуЗбройні сили України звільнили село Яцьківка на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстановка залишається складною, проте контрольованою. Противник продовжує вести наступальні дії, щоб витіснити українські підрозділи з зайнятих позицій. Збройні сили України тримають оборону попри інтенсивний вогонь противника.Вперше в Україні 23 вересня зенітниками повітряного командування "Південь" Повітряних сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", призначений для проведення розвідки, спостереження та вогневого ураження.