В Україну прибули ще 6 установок «Gepard»





Також Німеччина передала 6000 боєприпасів до установок. Про це повідомляє



Таким чином, в арсеналі української армії наразі є 30 таких німецьких установок.



У повідомленні йдеться також про передачу 3000 одиниць 155-міліметрових снарядів (1000 сигнальних та 2000 димових).



Перші зенітні самохідні артилерійські установки “Gepard” прибули до України у липні цього року. А за минулий місяць військові отримали приблизно 49 тисяч снарядів до цих зенітних установок.



Артилерійські комплекси уражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Їхній екіпаж складається лише із трьох людей: водія, командира і навідника.



Німецька ЗСУ має автоматизовану систему ведення вогню, яка враховує при стрільбі атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, а також швидкість та напрям вітру, що дозволяє економити час навіднику.



Установки будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах.



Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії, але у 2000-х армії цих країн від її використання відмовились. Але установка досі залишається на озброєнні в інших державах.



Установка базується на шасі танка “Leopard 1”.



На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визначають ціль на відстані до 15 км.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина передала Україні ще шість зенітних самохідних установок “Gepard”.Також Німеччина передала 6000 боєприпасів до установок. Про це повідомляє "Мілітарний" , посилаючись на Міністерство оборони Німеччини.Таким чином, в арсеналі української армії наразі є 30 таких німецьких установок.У повідомленні йдеться також про передачу 3000 одиниць 155-міліметрових снарядів (1000 сигнальних та 2000 димових).Перші зенітні самохідні артилерійські установки “Gepard” прибули до України у липні цього року. А за минулий місяць військові отримали приблизно 49 тисяч снарядів до цих зенітних установок.Артилерійські комплекси уражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 км. Їхній екіпаж складається лише із трьох людей: водія, командира і навідника.Німецька ЗСУ має автоматизовану систему ведення вогню, яка враховує при стрільбі атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, а також швидкість та напрям вітру, що дозволяє економити час навіднику.Установки будуть прикривати важливі об’єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах.Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армій Німеччини, Нідерландів та Бельгії, але у 2000-х армії цих країн від її використання відмовились. Але установка досі залишається на озброєнні в інших державах.Установка базується на шасі танка “Leopard 1”.На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари, що визначають ціль на відстані до 15 км.

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