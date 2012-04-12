Економіст розповів, чи потрібно зараз купувати долари





Про це в коментарі Дмитро Боярчук.



"Офіційний курс не міняється. Однак виріс роздрібний. Для цього можуть бути кілька причин. Це можуть бути додатковий попит на імпорт чи тиск, пов'язаний з емісією. Вона у нас постійно відбувається. У нас йде війна і вона затяжна. Гривня не може залишатися стабільною. Курс долара залежить від того, що по-перше, у нас війна. По-друге, що не можемо виробляти та експортувати. Курс також залежить від фінансових вливань з-за кордону", – наголошує Борячук.



В Україні постійно додруковують гроші, але з іншого боку – постійно надходять вливання від іноземних партнерів, пояснює економіст.



"Затвердили 5 мільярдів доларів. Будуть ще. Звісно, зрозуміло, що буде тиск на гривню. Але яким буде і на скільки системним – важко зрозуміти. Враховуючи, що допомога може розширюватися. Може збільшуватися обсяг виведення зерна. Рекомендація простим українцям – у валютні спекуляції не гратися. Якщо вони хочуть заощадити на кілька років, то гривня дешевшатиме. Але якщо люди бачать, що сьогодні гривня впала і побіжать купляти долар по 45, то коли паніка пройде, то долар буде вже не такий дорогий", – говорить Боярчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Курс долара в обмінниках виріс, однак простим українцям не варто гратися у валютні спекуляції. Купляти валюту доречно лише тоді, коли люди планують заощадити на кілька років вперед.Про це в коментарі Gazeta.ua розповів економіст"Офіційний курс не міняється. Однак виріс роздрібний. Для цього можуть бути кілька причин. Це можуть бути додатковий попит на імпорт чи тиск, пов'язаний з емісією. Вона у нас постійно відбувається. У нас йде війна і вона затяжна. Гривня не може залишатися стабільною. Курс долара залежить від того, що по-перше, у нас війна. По-друге, що не можемо виробляти та експортувати. Курс також залежить від фінансових вливань з-за кордону", – наголошує Борячук.В Україні постійно додруковують гроші, але з іншого боку – постійно надходять вливання від іноземних партнерів, пояснює економіст."Затвердили 5 мільярдів доларів. Будуть ще. Звісно, зрозуміло, що буде тиск на гривню. Але яким буде і на скільки системним – важко зрозуміти. Враховуючи, що допомога може розширюватися. Може збільшуватися обсяг виведення зерна. Рекомендація простим українцям – у валютні спекуляції не гратися. Якщо вони хочуть заощадити на кілька років, то гривня дешевшатиме. Але якщо люди бачать, що сьогодні гривня впала і побіжать купляти долар по 45, то коли паніка пройде, то долар буде вже не такий дорогий", – говорить Боярчук.

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