Економіст розповів, чи потрібно зараз купувати долари

Економіст розповів, чи потрібно зараз купувати долари
Курс долара в обмінниках виріс, однак простим українцям не варто гратися у валютні спекуляції. Купляти валюту доречно лише тоді, коли люди планують заощадити на кілька років вперед.

Про це в коментарі Gazeta.ua розповів економіст Дмитро Боярчук.

"Офіційний курс не міняється. Однак виріс роздрібний. Для цього можуть бути кілька причин. Це можуть бути додатковий попит на імпорт чи тиск, пов'язаний з емісією. Вона у нас постійно відбувається. У нас йде війна і вона затяжна. Гривня не може залишатися стабільною. Курс долара залежить від того, що по-перше, у нас війна. По-друге, що не можемо виробляти та експортувати. Курс також залежить від фінансових вливань з-за кордону", – наголошує Борячук.

В Україні постійно додруковують гроші, але з іншого боку – постійно надходять вливання від іноземних партнерів, пояснює економіст.

"Затвердили 5 мільярдів доларів. Будуть ще. Звісно, зрозуміло, що буде тиск на гривню. Але яким буде і на скільки системним – важко зрозуміти. Враховуючи, що допомога може розширюватися. Може збільшуватися обсяг виведення зерна. Рекомендація простим українцям – у валютні спекуляції не гратися. Якщо вони хочуть заощадити на кілька років, то гривня дешевшатиме. Але якщо люди бачать, що сьогодні гривня впала і побіжать купляти долар по 45, то коли паніка пройде, то долар буде вже не такий дорогий", – говорить Боярчук.

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Теги: гроші, валюта, економіка
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