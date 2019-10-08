Як у Луцьку готуються до опалювального сезону. ВІДЕО

У Луцьку в рамках підготовки до опалювального сезону завершують встановлення 76 індивідуальних теплових пунктів у багатоповерхових будинках і модернізацію п'яти котелень.Про це Суспільному розповів речник комунального підприємства "Луцьктепло".Окрім цього, з його слів, майстри встановлюють насосне обладнання на 13 котельнях, замінюють мережеві насоси, регуляційні та підживлювальні станції. Ще на п'яти котельнях замінюють пальники, димососи та вентилятори.За енергомодернізацію п’ятиповерхового будинку в центрі Луцька на вулиці Винниченка, 47, який збудований у 70-х роках, взялися два роки тому. Зі слів голови ОСББ Наталії Федонюк, цей будинок бере участь у програмі "Енергодім".Тепломодернізують будинок на Винниченка, 47. Суспільне Луцьк"Ми в цьому проєкті вже два роки і за цей час зробили дуже багато. Теперішні будівельні роботи – це вже третій етап утеплення будинку. Зробили вже заміну вікон, балконів, поставили ІТП, зробили балансування системи опалення (поставили балансувальні клапани) і утеплили труби опалення", – говоритьУтеплення будинку є дороговартісним, тому ОСББ на ці роботи брало кредит у банку в розмірі 1,4 мільйона гривень."Для мешканців – це перш за все економія на опаленні. Повністю всі заходи нам мають дати очікувану економію 50 %. Зараз ми маємо по опаленню економію близько 30 %, – зазначилаЯк розповіла мешканка будинку на вулиці Винниченка, 47 Марія Міщук, з проведенням тепломодернізації у її квартирі стало набагато тепліше."Заходила раніше у квартиру, то було холодно, а зараз зайду – так тепло. Це дуже добре і велика допомога для нас. Додатково на зиму нічого не купували, є в мене ковдри, перини", – говорить жінка.Мешканці, які не створили ОСББ, мають управителів: житлово-комунальні підприємства. Як розповів керівник ЖКП № 3 Руслан Юлдашев, у них в обслуговуванні перебуває 361 будинок, з яких 115 – з центральним опаленням.З його слів, у рамках підготовки до зимового періоду, яку розпочали ще місяць тому, комунальники утеплюють підвальні приміщення та труби. Тепломодернізацією будинків не займаються, оскільки таку послугу людям не надають, – каже Руслан Юлдашев."Це утеплення систем теплопостачання в житлових будинках, теплоізоляція мереж. Закупили 500 погонних метрів різних діаметрів термофлексу, щоб утеплити труби. На сьогодні ми практично це все зробили. Зараз іде очищення ринв водостічних труб від сміття та підготовка до утеплення технічних поверхів підвальних приміщень і скління сходових маршів.Мешканцям, котрі хочуть утеплити будинок, Руслан Юлдашев рекомендує створювати ОСББ."Ми, на жаль, цього робити не можемо. Я не проти, щоб люди створювали ОСББ і опікувалися своїми будинками самостійно. Всі будинки ще до 2016 року зняті з балансу і сьогодні власники квартир є співвласниками всього будинку і всього майна, сходів, техповерхів, підвальних приміщень, даху", – додав керівник ЖКП № 3.Для забезпечення повноцінної роботи міста в зимовий період КП "Луцьктепло" та КП "Луцькводоканал" працюють над підготовкою котелень та мереж. Що стосується будинків, то особливу увагу приділяють тому, щоб не було втрат теплоносіїв, – розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк.З його слів, стан житлових будинків в Луцьку оновлюється, деякі будинки утеплюються за рахунок коштів ОСББ. Також працівники КП "Парки та сквери" заготовлюють дрова для буржуйок в пунктах обігріву, для забезпечення роботи трьох котелень та для соціально незахищених верств населення.Як зазначив Микола Осіюк, у місті також заготовляють щебенево-соляні, піщано-соляні суміші та солі, а також оголосили тендер на орієнтовно 4 мільйони 800 тисяч гривень щодо зимового утримання вуличної шляхової мережі.Як додав речник "Луцьктепла" Антон Безносиков, на останньому виконкомі Луцькради прийняли рішення про продовження дії тарифів на послуги ДКП "Луцьтепло", тому в наступний опалювальний сезон Луцьк увійде з тими ж тарифами, які діяли попереднього опалювального сезону.